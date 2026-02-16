النسب الشريف حق أصيل.. نقابة الأشراف تؤكد صحة نسب الفنانة زينة ونجليها

أصدرت نقابة السادة الأشراف بيانًا رسميًا ردّت فيه على ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار شهادة نسب للسيدة رضا إسماعيل الشهيرة باسم الفنانة "زينة"ونجليها ، مؤكدة أن إجراءات إثبات النسب تمت وفق القواعد المعتمدة وبعد فحص دقيق للمستندات.

وأوضحت النقابة أن إثبات النسب من جهة الأم، والمعروف بـ"نسب البطون"، مُجاز شرعًا بفتوى صادرة عن دار الإفتاء المصرية برقم 6442 بتاريخ 10 فبراير 2010، مشيرة إلى أن السيدة المذكورة حصلت على نسبها من والدتها وجدتها، المثبت نسبها سابقًا عن والدها السيد سيد علي زاهر بتاريخ 22 ديسمبر 1997، وذلك استنادًا إلى مستندات صحيحة وثابتة.

وأضاف البيان أنه في 22 يناير 2026 تقدمت السيدة زينة رضا إسماعيل بطلب لإثبات نسبها عن والدتها، وكذلك إثبات نسب نجليها منها، بعد تقديم جميع الأوراق الرسمية وشهادات الميلاد المعتمدة من الجهات الحكومية المختصة، مؤكدة أن لجنة تحقيق الأنساب قامت بفحص كافة المستندات المقدمة، والتي وُصفت بأنها كافية وجازمة لإثبات النسب.

وشددت النقابة على أن النسب الشريف حق أصيل يُثبت بالتواتر والمستندات القطعية، وليس منحة تُمنح أو تُسلب، مؤكدة أنها لا تملك، ولا يملك غيرها، حرمان أي شخص من نسبه الثابت بسبب ظروفه الشخصية أو طبيعة عمله.

واختتمت نقابة السادة الأشراف بيانها بالتأكيد على أن معيارها الوحيد في إثبات النسب هو ثبوته بالأدلة والمستندات، بعيدًا عن أي أهواء أو اعتبارات شخصية.

زينة تعلن نسبها للأشراف

كشفت الفنانة زينة عن حصولها على شهادة رسمية تثبت نسب أبنائها إلى الأشراف، وذلك عبر مستند صادر عن "نقابة السادة الأشراف".

ونشرت زينة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صورة الشهادة التي تحمل اسم نجلها زين الدين وعز الدين علي عزت، موضحة أنها توثق انتسابه لذرية الإمام الحسين رضي الله عنه، بحسب ماهو مدون في الوثيقة.

وكتبت زينة تعليقًا على "انستجرام": "أجمل شئ حصل في حياتي ماما وجدتي عندهم الشهادة دي من زمان بس كنت بتكسف أقول الناس هاتقول عليا بكذب، أختي نسرين طلعت الشهادات بتاعتنا أنا واخواتي وبعدها طلعت لولادي يوم عيد ميلادي ودي أحلي هدية جاتلي في عمري كله شكرًا يا أختي أوي".