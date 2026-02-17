ريم مصطفى تودع والدتها لمثواها الأخير من مسجد أسد بن الفرات (صور)

إعداد- منى الموجي:

يحرص النجوم على مشاركة متابعي حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا مختلفة من حياتهم الشخصية والفنية يوميا، ونستعرض في السطور التالية، أبرز اللقطات التي نشروها على مدار يوم الاثنين 16 فبراير.

محمد إمام

يواصل النجم محمد إمام الترويج لمسلسله "الكينج"، ونشر عبر إنستجرام، صورة من الكواليس، تجمعه بعدد من الفنانات المشاركات في العمل، وبينهم الفنانة إيمي سالم.

هدير عبدالناصر

شاركت الفنانة هدير عبدالناصر، جمهورها على "إنستجرام"، صورتين، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت مرتدية فستانا من اللون الأبيض.

رحمة رياض

نشرت المطربة رحمة رياض، عبر إنستجرام، صورًا من جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت مرتدية ملابس باللون الأسود، وارتدت في بعض الصور قناعا ذهبيا.

شيرين عادل

روجت المخرجة شيرين عادل عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، لمسلسل "الكينج" الذي من المقرر عرضه في رمضان 2026، ونشرت صورًا من العمل، تضم أبطاله، وعلقت "بدء العد التنازلي.. جاهزين لـ الكينج".

سهر الصايغ

روجت الفنانة سهر الصايغ، لشخصيتها في مسلسل "درش"، ونشرت عبر إنستجرام، صورة الملصق الدعائي الخاص بها، وعلقت "الحمد لله.. حسنة".

تامر حسني

نشر المطرب تامر حسني صورًا عبر إنستجرام، التقطها أمام أهرامات الجيزة، وعلق "نهاركم كله حب ورزق وخير دول بقى من تصوير إعلان تاني".

راغب علامة

نشر المطرب راغب علامة صورًا جديدة له، عبر إنستجرام، التقطها في دبي بمناسبة عيد الحب.

إيمي سالم

نشرت الفنانة إيمي سالم، عبر إنستجرام، صورة لها مرتدية "بدلة" باللون الأبيض.

بدرية طلبة

شاركت الفنانة بدرية طلبة جمهورها على إنستجرام، صورا جديدة ظهرت خلالها بإطلالة مختلفة، وعلقت "شكرا على اللوك الحلو ده يا حلوين".

مروة ناجي

نشرت المطربة مروة ناجي عبر موقع إنستجرام، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وعلقت "بركة رمضان".