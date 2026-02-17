إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 17 فبراير 2026

كتب : ميريت نادي

03:00 م 17/02/2026

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 7504 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7555 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6610 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5666 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 52885 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب

