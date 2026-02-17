إعلان

الشرع: لسنا في حالة رفاهية للدخول في خلافات فكرية عمرها قرونٌ

كتب : مصراوي

02:42 م 17/02/2026

الرئيس السوري أحمد الشرع

وكالات

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن "العام الماضي شهد تأسيس بنية كبيرة في سوريا، ونعتمد على معايير علمية دقيقة لتقييم الأداء لضمان صحة خطواتنا".

وخلال مشاركته أمس في جلسة حوارية بقصر المؤتمرات بدمشق ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر وزارة الأوقاف، أشار الشرع إلى أن "سوريا ليست في حالة رفاهية للدخول في خلافات فكرية عمرها قرون، ولدينا أولويات عديدة أبرزها التركيز على الضبط الأخلاقي للمجتمع".

وأضاف أن "ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي يمثل خطوة مهمة نحو التوازن ووحدة الكلمة، ويحد من التشتت في خلافات جزئية وتفصيلية"، مشددًا على أن "المنبر وأي موقع لمخاطبة العامة هو أمانة، والكلمة أمانة في فم قائلها، وعقول الناس أمانة لدى خطيب المنبر".

وتابع الشرع: "دور الخطباء في المساجد حيوي لتوعية الناس وتربية الجيل الجديد، وقيادة المجتمع مهمة مشتركة بين الخطباء والمدارس ووسائل الإعلام"، موضحًا أن "توجيه الرأي العام والسلوكيات المجتمعية مسؤولية مشتركة لعدة مؤسسات في الدولة منها التربية والتعليم العالي والمساجد، ويجب على كل جهة أداء واجبها بالكامل".

ويأتي ذلك مع إطلاق سوريا ميثاق "وحدة الخطاب الإسلامي" الاثنين، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الأول لوزارة الأوقاف، الذي عُقد في قصر المؤتمرات بدمشق بمشاركة الرئيس الشرع، حيث يهدف الميثاق إلى "توحيد كلمة أهل العلم والدعاة بمختلف مدارسهم في القضايا الدينية العامة"، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

أحمد الشرع سوريا الخلافات الفكرية

