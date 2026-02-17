كتب- أحمد الخطيب:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 55 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 17-2-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4396 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5652 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6595 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7537 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 52760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 75370 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 234400 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 376850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.18% إلى نحو 4932 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.