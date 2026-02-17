إعلان

إيرادات "إن غاب القط" تتجاوز 70 مليون جنيه في 7 أسابيع

كتبت- منى الموجي:

01:00 ص 17/02/2026

فيلم إن غاب القط

حقق فيلم إن غاب القط إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر، منذ طرحه في دور العرض السينمائي نهاية شهر ديسمبر 2025، إذ تجاوز 70 مليون جنيه في 7 أسابيع.

فريق فيلم إن غاب القط

فيلم "إن غاب القط" بطولة آسر ياسين، أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، كارمن بصيبص، تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح وإنتاج شركة Kay Oh pictures، ويدور في إطار كوميدي حول الطبيب البيطري "زين" الذي يجسده آسر ياسين، المرتبط بخطيبته "هند" التي تؤدي دورها أسماء جلال، وشقيقه التوأم الذي يتورط في جرائم سرقة.

قصة فيلم إن غاب القط

تنقلب الأحداث حين يتورط زين بسبب شقيقه التوأم اللص الشهير بـ"القط"، فتنجذب هند لشخصية الشقيق الجريئة، ويجد زين نفسه مطاردًا من عصابات تسعى لسرقة لوحة فنية، إضافة إلى نساء من دول مختلفة ترغبن في الانتقام من "القط"، من بينهن "ميادة" التي تجسدها كارمن بصيص، وتتصاعد المواقف في سلسلة مطاردات.

فيلم إن غاب القط شباك التذاكر قصة فيلم إن غاب القط إيرادات شباك التذاكر

