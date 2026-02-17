إيرادات "إن غاب القط" تتجاوز 70 مليون جنيه في 7 أسابيع

حقق فيلم إن غاب القط إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر، منذ طرحه في دور العرض السينمائي نهاية شهر ديسمبر 2025، إذ تجاوز 70 مليون جنيه في 7 أسابيع.

فريق فيلم إن غاب القط

فيلم "إن غاب القط" بطولة آسر ياسين، أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، كارمن بصيبص، تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح وإنتاج شركة Kay Oh pictures، ويدور في إطار كوميدي حول الطبيب البيطري "زين" الذي يجسده آسر ياسين، المرتبط بخطيبته "هند" التي تؤدي دورها أسماء جلال، وشقيقه التوأم الذي يتورط في جرائم سرقة.

قصة فيلم إن غاب القط

تنقلب الأحداث حين يتورط زين بسبب شقيقه التوأم اللص الشهير بـ"القط"، فتنجذب هند لشخصية الشقيق الجريئة، ويجد زين نفسه مطاردًا من عصابات تسعى لسرقة لوحة فنية، إضافة إلى نساء من دول مختلفة ترغبن في الانتقام من "القط"، من بينهن "ميادة" التي تجسدها كارمن بصيص، وتتصاعد المواقف في سلسلة مطاردات.