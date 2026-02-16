إعلان

داليا مصطفى: أبو ولادي راجل محترم ومش هتكلم عن حياتي الشخصية

كتب : مصراوي

09:30 م 16/02/2026

داليا مصطفى

كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة داليا مصطفى، عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، فيديو، أكدت خلاله رفضها اجتزاء بعض المنصات تصريحات لها، وعرضها بصورة جعلت البعض يفهم أنها تقصد حياتها الشخصية، لا الدور الذي تلعبه ضمن أحداث مسلسل "روج إسود"، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026.

وظهرت داليا في الفيديو قائلة "فيديو للتوضيح يا جماعة، أنا سعيدة جدا بمسلسل روج إسود، وكل حاجة أنا قلتها عن ليلى، تخص ليلى، الخيانة اللي اتكلمت عنها تخص ليلى في روج إسود، كوني سجلت مع منصة محترمة وهي فعلا منصة محترمة، وبعض المنصات الأخرى اخدت الفيديو وقطعته بحيث يقولوا إن داليا بتتكلم كده عن حياتها الشخصية، فأنا لا يمكن أتكلم عن حياتي الشخصية".

وتابعت "وأبو ولادي راجل محترم وعمري ما هتكلم بالطريقة دي، دي ليلى في روج إسود وأرجوكم مش حابة المنصات دي تتعرض لحياتي، ومش بتكلم عن حياتي أبدا ومش عايزة اضطر ألجأ لحاجة مش حلوة وعمري ما لجأت لها في حياتي (قضايا)، أنا مش حابة، أرجوكم عيب قوي تعملوا كده".

وعلقت على الفيديو وكتبت "للتوضيح لبعض المنصات اللي قطعت لقائي لمكاسب، أنا بتكلم عن ليلى وتعرضها للخيانة، أنا مش هتكلم عن حياتي الشخصية دي ليلى في روج إسود".

جدير بالذكر أن داليا مصطفى تظهر في رمضان 2026، من خلال المشاركة في أكثر من مسلسل: درش، روج إسود، اسأل روحك.

داليا مصطفى شريف سلامة نجوم الفن

