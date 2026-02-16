إعلان

هيلاري كلينتون تحذر من تشكيل "تحالف استبدادي عابر للأطلسي" بدعم من بوتين

كتب : مصراوي

10:49 م 16/02/2026

هيلاري كلينتون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

حذّرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون مما وصفته بـ "تحالف استبدادي عابر للأطلسي" قد يقوّض الديمقراطية.

وخلال فعاليات "المنتدى العالمي 2026" في العاصمة الألمانية برلين، قالت كلينتون اليوم الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعم هذا التحالف ويقوم بتمويله.

وأضافت السياسية المنتمية إلى الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن بوتين "هو المحرّض الأهم على الإجراءات المناهضة للديمقراطية في أنحاء أوروبا كافة – ولديه كثير من الحلفاء في الولايات المتحدة".

وأوضحت كلينتون أن من يدافعون عن الديمقراطية وعن توزيع عادل للثروة يجب أن يكونوا على دراية بوجود خصوم أقوياء. وقالت السياسية البالغة من العمر 78 عاماً، التي خسرت انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 أمام الجمهوري دونالد ترامب: "هذا الأمر يتشكّل منذ وقت طويل جداً. قبل سنوات عديدة قلت إن هناك مؤامرة يمينية كبرى، وسخر الناس مني بشدة. لكن هل تعلمون؟ لقد كانت (المؤامرة) موجودة وما زالت موجودة".

وأضافت كلينتون أن مظاهر ذلك تُرى اليوم في كل مكان، إذ يتدفق المال من بوتين وحلفائه من الأوليجارشيين إلى أحزاب سياسية في أوروبا، كما أن "أوتوقراطيين في مجال التكنولوجيا مثل إيلون ماسك" يتوجهون إلى أحزاب يمينية في ألمانيا وبريطانيا. وقالت قرينة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون:"هذا ليس أمراً عفوياً، وليس مجرد شخص كاريزمي يتقدم إلى الواجهة. إنها حركة تهدف إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فيما يتعلق بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوقنا جميعاً".

ويُذكر أن مؤتمر "المنتدى العالمي 2026" يتم تنظيمه بمشاركة مؤسسة "سينما من أجل السلام"، ويُعقد بالتوازي مع مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله).

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيلاري كلينتون تحالف استبدادي عابر للأطلسي فلاديمير بوتين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
أخبار وتقارير

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض (صور)
علاقات

لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض (صور)
أفضل طريقة لإنقاص الوزن وحرق الدهون في رمضان
فيديوهات رمضان

أفضل طريقة لإنقاص الوزن وحرق الدهون في رمضان
الطقس الآن.. فرص أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة والوجه البحري
أخبار مصر

الطقس الآن.. فرص أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة والوجه البحري
"كمين السجائر" ينتهي بـ"عشماوي".. الإعدام لـ7 متهمين والمؤبد لآخر بالإسكندرية
أخبار المحافظات

"كمين السجائر" ينتهي بـ"عشماوي".. الإعدام لـ7 متهمين والمؤبد لآخر بالإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة وابنيها لآل بيت النبي
هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر