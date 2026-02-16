(د ب أ)

حذّرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون مما وصفته بـ "تحالف استبدادي عابر للأطلسي" قد يقوّض الديمقراطية.

وخلال فعاليات "المنتدى العالمي 2026" في العاصمة الألمانية برلين، قالت كلينتون اليوم الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعم هذا التحالف ويقوم بتمويله.

وأضافت السياسية المنتمية إلى الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن بوتين "هو المحرّض الأهم على الإجراءات المناهضة للديمقراطية في أنحاء أوروبا كافة – ولديه كثير من الحلفاء في الولايات المتحدة".

وأوضحت كلينتون أن من يدافعون عن الديمقراطية وعن توزيع عادل للثروة يجب أن يكونوا على دراية بوجود خصوم أقوياء. وقالت السياسية البالغة من العمر 78 عاماً، التي خسرت انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 أمام الجمهوري دونالد ترامب: "هذا الأمر يتشكّل منذ وقت طويل جداً. قبل سنوات عديدة قلت إن هناك مؤامرة يمينية كبرى، وسخر الناس مني بشدة. لكن هل تعلمون؟ لقد كانت (المؤامرة) موجودة وما زالت موجودة".

وأضافت كلينتون أن مظاهر ذلك تُرى اليوم في كل مكان، إذ يتدفق المال من بوتين وحلفائه من الأوليجارشيين إلى أحزاب سياسية في أوروبا، كما أن "أوتوقراطيين في مجال التكنولوجيا مثل إيلون ماسك" يتوجهون إلى أحزاب يمينية في ألمانيا وبريطانيا. وقالت قرينة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون:"هذا ليس أمراً عفوياً، وليس مجرد شخص كاريزمي يتقدم إلى الواجهة. إنها حركة تهدف إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فيما يتعلق بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوقنا جميعاً".

ويُذكر أن مؤتمر "المنتدى العالمي 2026" يتم تنظيمه بمشاركة مؤسسة "سينما من أجل السلام"، ويُعقد بالتوازي مع مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله).