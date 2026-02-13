بالصور- السيطرة على حريق في أجولة محل عطارة ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تمكنت فرق الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق محدود نشب بعدد من الأجولة خارج محل عطارة في نطاق حي المناخ.

تلقت إدارة الحماية المدنية إخطارًا باندلاع الحريق، فتوجهت على الفور سيارة إطفاء إلى مكان الواقعة، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى بقية الأجولة خارج المحل.

تحرر محضر بالواقعة، وتواصل الأجهزة المعنية التحقيق للوقوف على أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة.