بعد حظرها في مصر.. خبير تكنولوجيا يحذر من مخاطر لعبة روبلكس

كتب : أحمد عبدالمنعم

02:36 م 13/02/2026

أحمد حمد رجب خبير تكنولوجيا المعلومات

حذر أحمد حمد رجب، خبير تكنولوجيا المعلومات، من مخاطر استخدام لعبة روبلكس بين الأطفال والمراهقين، بعد قرار حظرها مؤخرًا في مصر، مشددًا على ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع منصات الألعاب الرقمية التي قد تؤثر على الصحة النفسية والأمان الرقمي للأطفال.

أوضح أحمد حمد رجب خبير تكنولوجيا، في مداخلة هاتفية على النيل للأخبار، أن لعبة روبلكس، رغم شعبيتها الواسعة، تحتوي على محتوى قابل للتعديل من قبل المستخدمين، ما قد يعرّض الأطفال لمحتوى غير مناسب أو تفاعلات قد تؤدي إلى السلوكيات الخطرة.

وأضاف أحمد الرجب خبير تكنولوجيا، أن منصات الألعاب المفتوحة غالبًا ما تشهد محاولات اختراق للخصوصية أو التواصل مع أطراف مجهولة، وهو ما يشكل تهديدًا للأمان الرقمي للأطفال والمراهقين.

وشدد الخبير التكنولوجي، على ضرورة مراقبة استخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية، وتفعيل أنظمة الرقابة الأبوية، وضبط إعدادات الخصوصية، وتوجيه الأطفال نحو استخدام الألعاب التعليمية الآمنة، بعيدًا عن منصات قد تحتوي على محتوى ضار أو غير مناسب لأعمارهم.

وأكد الخبير التكنولوجي، أحمد الرجب ، أن الهدف من تحذيره ليس تحجيم المتعة، بل تحقيق توازن بين الترفيه والأمان الرقمي للأطفال، مؤكدًا أن الوعي والتوجيه الصحيح من الأهل والمربين هو العامل الأساسي لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية.

أحمد حمد رجب تكنولوجيا المعلومات مخاطر لعبة روبلكس لعبة روبلكس

