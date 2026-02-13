الوادي الجديد تستعد لشهر رمضان بخطة قرآنية وعلمية شاملة

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن خطة دعوية مكثفة لشهر رمضان المبارك 1447هـ، تستهدف تغطية جميع القرى والمراكز بأنشطة قرآنية وعلمية، وترسيخ خطاب ديني وسطي مستنير، ضمن توجهات وزارة الأوقاف المصرية لتفعيل الدور الديني والاجتماعي للمساجد خلال الشهر الكريم.

وأوضح الشيخ رمضان يوسف، مدير مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، أن الخطة تنفذ تحت رعاية أسامة الأزهري، مع متابعة ميدانية لرفع جاهزية المساجد، وضمان النظافة والانضباط التنظيمي واستقبال المصلين بما يليق بقدسية الشهر.

وأشار مدير مديرية الأوقاف إلى أن الخطة تشمل إقامة صلاة التراويح يوميًا في جميع المساجد، مع خواطر دينية عقب صلاة العصر وخاطرة يومية خلال التراويح، وتنفيذ 143 درسًا منهجيًا أسبوعيًا بين صلاتي العشاء والتراويح، بالإضافة إلى 143 درسًا إضافيًا لتعظيم الاستفادة العلمية طوال الشهر. كما تتضمن تنظيم 280 ملتقى دعويًا و280 ندوة علمية، إلى جانب عقد ملتقى الفكر الإسلامي في 13 مسجدًا كبيرًا عقب صلاة التراويح.

وفي محور تصحيح الوعي المجتمعي، تتضمن الخطة تكثيف العمل بمبادرة "صحح مفاهيمك" بالتعاون مع مؤسسات أخرى، من خلال 600 ندوة ومحاضرة مشتركة، بهدف تعزيز المفاهيم الصحيحة ومعالجة السلوكيات الخاطئة عبر خطاب منضبط يعتمد التوعية والإرشاد.

كما تشمل الخطة تفعيل النشاط القرآني عبر 144 مكتب تحفيظ يوميًا لرعاية النشء، وتشغيل 140 مسجدًا لمقارئ الجمهور أسبوعيًا، إلى جانب مقارئ الفجر في 6 مساجد، ومقارئ "صحح تلاوتك" في 22 مسجدًا، و7 مقارئ للأعضاء و6 مقارئ للأئمة، إضافة إلى برامج للأطفال وأمسيات للابتهالات الدينية في المساجد الكبرى.

وخلال العشر الأواخر، تم تخصيص 47 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد، وتجهيز 36 مسجدًا للاعتكاف وفق الضوابط المنظمة، كما جرى تخصيص مسجد جامع لإقامة مائدة إفطار مركزية للصائمين، ضمن دعم البُعد الاجتماعي والتكافلي للمساجد.

وأشار الشيخ رمضان إلى أن الخطة تشمل أيضًا تجهيز 15 ساحة كبرى على مستوى المحافظة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، لضمان تنظيم الشعائر واستيعاب الأعداد المتوقعة.

وشدد مدير مديرية الأوقاف على ضرورة التزام قيادات الأوقاف بمتابعة المساجد بشكل مستمر، مؤكدًا أن دور الإمام لا يقتصر على إقامة الصلاة، بل يمتد إلى نشر قيم التراحم والتكافل وبناء الوعي، مع تسخير الإمكانات البشرية واللوجستية لضمان خروج الموسم الرمضاني في أفضل صورة إيمانية وحضارية.