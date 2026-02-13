تامر حسني ينشر صورًا بإطلالات شتوية مختلفة.. والجمهور: ملك الشياكة

شارك الفنان تامر حسني جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورًا بإطلالات شتوية مختلفة.

وعلق تامر على الصور "يا صباح الخير على أغلى ناس، جمعة مباركة".

ولاقت الصور إعجاب جمهور ومتابعي تامر، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "يا صباحو، صباح الفل، أحلى حد يصبح علينا والله، جمعة مباركة عليك يا تيمو يا أغلى الناس.. ملك الشياكة دايما، ما في أغلى منك، صباح الفل عليك يا مجتهد".

كان تامر حسني أحيا في يناير الماضي حفلا على مسرح المجاز بالشارقة في الإمارات، ونشر صورًا من الحفل، وعلّق "من أجمل وأرقى الحفلات تنظيم وجمهور فوق فوق الرائع .. كل الحب والاحترام لكم".