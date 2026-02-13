إعلان

تامر حسني ينشر صورًا بإطلالات شتوية مختلفة.. والجمهور: ملك الشياكة

كتب- مصراوي:

02:09 م 13/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تامر حسني (3)
  • عرض 5 صورة
    تامر حسني (5)
  • عرض 5 صورة
    تامر حسني (1)
  • عرض 5 صورة
    تامر حسني (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك الفنان تامر حسني جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورًا بإطلالات شتوية مختلفة.

وعلق تامر على الصور "يا صباح الخير على أغلى ناس، جمعة مباركة".

ولاقت الصور إعجاب جمهور ومتابعي تامر، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "يا صباحو، صباح الفل، أحلى حد يصبح علينا والله، جمعة مباركة عليك يا تيمو يا أغلى الناس.. ملك الشياكة دايما، ما في أغلى منك، صباح الفل عليك يا مجتهد".

كان تامر حسني أحيا في يناير الماضي حفلا على مسرح المجاز بالشارقة في الإمارات، ونشر صورًا من الحفل، وعلّق "من أجمل وأرقى الحفلات تنظيم وجمهور فوق فوق الرائع .. كل الحب والاحترام لكم".

تامر حسني انستجرام تامر حسني إطلالات تامر حسني إطلالات شتوية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"هددونا بالحرق".. تفاصيل صادمة ترويها أسرة "إسلام" بعد إهانته ببنها (فيديو
أخبار المحافظات

"هددونا بالحرق".. تفاصيل صادمة ترويها أسرة "إسلام" بعد إهانته ببنها (فيديو
قمصان لفريق غزة.. جوارديولا يدعم فلسطين من جديد بهذه الطريقة
رياضة عربية وعالمية

قمصان لفريق غزة.. جوارديولا يدعم فلسطين من جديد بهذه الطريقة
بسبب القمر العملاق.. 3 أبراج مائية تواجه مفاجآت غير متوقعة
علاقات

بسبب القمر العملاق.. 3 أبراج مائية تواجه مفاجآت غير متوقعة
خطيب المسجد النبوي يحذر من المعاصي في رمضان: قد تنقص أجر الصائم وتذهب بثمرة
أخبار

خطيب المسجد النبوي يحذر من المعاصي في رمضان: قد تنقص أجر الصائم وتذهب بثمرة
متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل
أخبار مصر

متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل