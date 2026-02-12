إعلان

حسين فهمي يهنئ جيهان زكي بتوليها وزارة الثقافة

كتب : سهيلة أسامة

01:59 م 12/02/2026
    جيهان زكي عقب أداء اليمين الدستورية وزيرةً للثقافة

هنأ الفنان حسين فهمي الدكتورة جيهان زكي بمناسبة توليها منصب وزيرة الثقافة.

وكتب عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام": "أتقدم بخالص التهنئة لمعالي الدكتورة جيهان زكي بمناسبة توليها منصب وزيرة الثقافة، متمنيًا لها كل التوفيق والسداد في هذه المسؤولية الوطنية الكبيرة، ومتفائلًا بمرحلة جديدة من العمل المثمر لدعم الثقافة والفنون وتعزيز مكانة السينما المصرية على المستويين الإقليمي والدولي".

وأضاف: "كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي الدكتور أحمد فؤاد هنو على ما قدمه من جهود ودعم مخلص خلال فترة توليه المسؤولية، مثمنًا إسهاماته التي كان لها أثر طيب في خدمة الحركة الثقافية".

وتابع: "أؤمن بأن الثقافة والفن يمثلان قوة مصر الناعمة ورسالتها الحضارية إلى العالم، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع المبدعين والمؤسسات الثقافية لدعم الإبداع، واكتشاف المواهب الجديدة، والحفاظ على ريادة مصر الثقافية والفنية، مع خالص الأمنيات للجميع بدوام النجاح والتوفيق".

