خالد سليم يشارك بعملين في دراما رمضان 2026

كتب : منال الجيوشي

10:56 ص 12/02/2026 تعديل في 11:04 ص
    خالد سليم يشارك بعملين في دراما رمضان 2026
يواصل الفنان خالد سليم تصوير أعماله ضمن موسم دراما رمضان 2026، ويشارك في بطولتين مختلفتين هذا العام.


البطولة الأولى من خلال مسلسل "مناعة" أمام النجمة هند صبري، والثانية عبر مسلسل "المصيدة" مع النجمة حنان مطاوع.


يذكر أن خالد سليم شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "وتقابل حبيب"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، إنجي كيوان.

خالد سليم مسلسلات رمضان 2026 رمضان 2026 مسلسل مناعة مسلسل المصيدة

