خالد سليم يشارك بعملين في دراما رمضان 2026

أحدث جلسة تصوير لـ دنيا المصري تخطف بها الأنظار على السوشيال ميديا (صور)

يواصل الفنان خالد سليم تصوير أعماله ضمن موسم دراما رمضان 2026، ويشارك في بطولتين مختلفتين هذا العام.



البطولة الأولى من خلال مسلسل "مناعة" أمام النجمة هند صبري، والثانية عبر مسلسل "المصيدة" مع النجمة حنان مطاوع.



يذكر أن خالد سليم شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "وتقابل حبيب"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، إنجي كيوان.