لعبت الأحداث الواقعية، دور البطل الأول في دراما رمضان 2026؛ حيث لجأ صناع غالبية المسلسلات، إلى دفاتر القضايا الحقيقية وحوادث الرأي العام، لتقديم أعمالهم.

وتنوعت الوقائع بين الجرائم المأساوية، وقضايا كواليس "محكمة الأسرة"، وأسرار "التنظيمات السرية"، ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز الأعمال التي تعيد تجسيد الواقع على الشاشة.

"إفراج"

تصدر النجم عمرو سعد، القائمة بمسلسل "إفراج"، المستوحى من جريمة هزت محافظة القليوبية "منطقة طوخ" أواخر عام 2024، وقام الأب في القضية الحقيقية، بالتخلص من أسرته في حادثة صادمة.

ويؤدي عمرو سعد دور الأب "عباس الريس" الذي تم الحكم عليه بالسجن، بعد اتهامه بقتل زوجته وأولاده، ويتم الإفراج عنه بعد قضاء فترة العقوبة.

ويشارك في بطولة المسلسل، عبدالعزيز مخيون، وحاتم صلاح، تارا عماد، علاء مرسي، عمر السعيد، وإخراج أحمد خالد موسى.

"رأس الأفعى"

يكشف المسلسل، الذي يقوم ببطولته النجوم أمير كرارة، وشريف منير، كواليس المواجهات الأمنية، مع تنظيم الإخوان الإرهابي، مع التركيز على شخصية "محمود عزت" (شريف منير) ومخططات "سيد قطب" في الستينيات.

ويشارك في بطولة العمل: ماجدة زكي، كارولين عزمي، مراد مكرم، إسلام جمال، وتأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير.

"روج أسود"

تشارك رانيا يوسف، مع داليا مصطفى في بطولة "روج أسود"، وهو عمل مأخوذ بالكامل من ملفات حقيقية داخل محاكم الأسرة المصرية.

ويقدم العمل، 5 قصص واقعية حول أزمات الطلاق، النفقة، وحضانة الأطفال، مسلطاً الضوء على ثغرات القانون ومعاناة المرأة.

"إعلام وراثة"

المسلسل مستوحى من عدة حوادث حقيقية، منها حادثة وقعت في أغسطس 2022، وحملت عنوان "جثة المنصورية"، إذ تم العثور على جثة سيدة، وكشفت التحقيقات عن تورط أسرتها في قتلها، بسبب الصراع على الميراث.

وربط رواد مواقع التواصل، بين الصراع العائلي على الميراث، في المسلسل، وواقعة الخلافات الأسرية التي اشتعلت داخل أسرة عريقة، بسبب حداثة العثور على حفيد متوفي بطلق ناري، داخل منزله.

المسلسل من بطولة، عمرو عبدالجليل، وسهر الصايغ، وعبد العزيز مخيون، وصلاح عبد الله، و أنتصار، وكريم عفيفي، ومن تأليف كريم سرور وإخراج حسن صالح.

"حكاية نرجس"

تقدم ريهام عبدالغفور قصة سيدة، عانت من ضغوط المجتمع بسبب تأخر الإنجاب، وقامت بسرقة طفل، من إحدى المستشفيات الخاصة، وكتب صناع العمل أنه مستوحى من أحداث حقيقية.

ويشارك في بطولة المسلسل، أحمد عزمي، تامر نبيل، دنيا ماهر، ومن إخراج سامح علاء.

"النص التاني"

يقدم الفنان أحمد أمين، للعام الثاني على التوالي، ثاني أجزاء المسلسل المأخوذ عن مذكرات أشهر نشال في مصر "عبد العزيز النص".

ويشارك في بطولة المسلسل، صدقي صخر، حمزة العيلي، بسمة، سامية الطرابلسي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وميشيل ميلاد، وإخراج حسام علي.

"مناعة"

مناعة مستوحى من أحداث حقيقية وقعت عام 1985، في حي الباطنية الشهير وقتها بانتشار تجارة المخدرات.

وتؤدي بطلة المسلسل هند صبري، شخصية امرأة تضطر لدخول عالم تجارة المخدرات بعد وفاة زوجها لتواجه تحديات مجتمعية وإنسانية صعبة.

ويشارك في بطولة العمل، رياض الخولي، احمد خالد صالح، محمد القس، ميمي جمال، ومها نصار، وإخراج حسين المنباوي.