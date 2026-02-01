إعلان

بعد حجب "روبلوكس".. أحمد زاهر: حاولنا نقدم حاجة نفيد بيها المجتمع في لعبة وقلبت بجد

كتب : معتز عباس

07:05 م 01/02/2026 تعديل في 07:48 م

الفنان أحمد زاهر

أعرب الفنان أحمد زاهر عن سعادته بتكريم أبطال مسلسل لعبة وقلبت بجد، خلال فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان حكاوي الدولي للأطفال.

وتحدث أحمد زاهر، عن الدور الهام الذي قدمه مسلسل "لعبة وقلبت بجد"، بعد صدور قرار من الأعلى للإعلام بحجب لعبة روبلوكس في مصر بعد مناقشة أضرارها خلال أحداث المسلسل.

وقال زاهر: "إحنا مش مجرد بنقدم عمل عمل درامي وحدوته وخلاص، إحنا بنحاول نعمل حاجة نفيد بيها المجتمع لما كل الأباء والأمهات ياخدوا بالهم من العيال يبقى حققنا اللي إحنا عايزينه، لما اللعبة دي تتحذف من مصر وهو دا هدف المسلسل ويارب يكون عجبكم، وهو دا الهدف من المسلسل".

مسلسل "لعبة وقلبت بجد" من بطولة أحمد زاهر، رحمة أحمد، عمر الشناوي، حجاج عبد العظيم، سهير بن عمارة، زينب يوسف شعبان، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج حاتم متولي.

أحمد زاهر مسلسل لعبة وقلبت بجد مهرجان حكاوي الدولي للأطفال

