إعلان

بعد تألقها في حفل المتحدة.. 20 صورة بإطلالات أنيقة لـ نرمين الفقي

كتب : مصراوي

10:33 م 01/02/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 20 صورة
    نرمين باطلالة انيقة
  • عرض 20 صورة
    نرمين الفقي على السجادة الحمراء
  • عرض 20 صورة
    الفنانة نرمين الفقي
  • عرض 20 صورة
    نرمين الفقي امام الاهرامات
  • عرض 20 صورة
    الفنانة نرمين الفقي
  • عرض 20 صورة
    نرمين باطلالة جريئة
  • عرض 20 صورة
    في احدى الحفلات
  • عرض 20 صورة
    نرمين الفقي داخل منزلها
  • عرض 20 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 20 صورة
    نرمين الفقي بفستان انيق
  • عرض 20 صورة
    نرمين الفقي في ختام مهرجان الغردقة للسينما
  • عرض 20 صورة
    نرمين بهوت شورت
  • عرض 20 صورة
    نرمين الفقي داخل منزلها
  • عرض 20 صورة
    نرمين الفقي تمارس تدريبات اليوجا
  • عرض 20 صورة
    نرمين الفقي تستمتع باجواء الصيف
  • عرض 20 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 20 صورة
    نرمين الفقي بفستان قصير
  • عرض 20 صورة
    نرمين الفقي تتألق على البحر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة نرمين الفقي، في العرض الخاص لمسلسلات رمضان، الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية.

نرمين الفقي ظهرت في الحفل الذي أقيم يوم الجمعة، بإطلالة أنيقة حازت على إعجاب الجمهور.

وتحرص الفنانة نرمين الفقي على مشاركة جمهورها لحظاتها المميزة عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر بإطلالات متنوعة وأنيقة.

يذكر أن نرمين الفقي تشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "أولاد الراعي" بطولة خالد الصاوي، ماجد المصري، أحمد عيد، غادة طلعت، فادية عبدالغني، إيهاب فهمي، ومن إخراج محمود كامل.

نرمين الفقي إطلالات نرمين الفقي الفنانة نرمين الفقي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن نظيره العالمي؟ نائب رئيس الشعبة يوضح
اقتصاد

لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن نظيره العالمي؟ نائب رئيس الشعبة يوضح
بعد قرار حجبها في مصر.. ما هي لعبة "روبلكس" ولماذا تعد خطرا على الأطفال؟
أخبار و تقارير

بعد قرار حجبها في مصر.. ما هي لعبة "روبلكس" ولماذا تعد خطرا على الأطفال؟
شعبة الدخان: فيليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"
اقتصاد

شعبة الدخان: فيليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"
"مين قال بـ60 مليون".. أشرف نصار يرد مندهشا على صفقة الأهلي الجديدة
رياضة محلية

"مين قال بـ60 مليون".. أشرف نصار يرد مندهشا على صفقة الأهلي الجديدة
"عمرو دياب مش مطرب وشيرين مغنية شعبية".. القصة الكاملة لأزمة الموسيقار
زووم

"عمرو دياب مش مطرب وشيرين مغنية شعبية".. القصة الكاملة لأزمة الموسيقار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"