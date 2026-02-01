بعد تألقها في حفل المتحدة.. 20 صورة بإطلالات أنيقة لـ نرمين الفقي

تألقت الفنانة نرمين الفقي، في العرض الخاص لمسلسلات رمضان، الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية.

نرمين الفقي ظهرت في الحفل الذي أقيم يوم الجمعة، بإطلالة أنيقة حازت على إعجاب الجمهور.

وتحرص الفنانة نرمين الفقي على مشاركة جمهورها لحظاتها المميزة عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر بإطلالات متنوعة وأنيقة.

يذكر أن نرمين الفقي تشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "أولاد الراعي" بطولة خالد الصاوي، ماجد المصري، أحمد عيد، غادة طلعت، فادية عبدالغني، إيهاب فهمي، ومن إخراج محمود كامل.