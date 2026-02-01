إعلان

"يارب النجاح من عندك".. ماجد المصري يروج لمسلسل "أولاد الراعي"

كتب : نوران أسامة

01:59 م 01/02/2026

مسلسل أولاد الراعي

كتبت- نوران أسامة:

روج الفنان ماجد المصري لمسلسله الجديد، الذي يحمل عنوان "أولاد الراعي"، والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026.

ونشر ماجد المصري البوستر الدعائي الخاص بالعمل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "إن شاء الله (أولاد الراعي) رمضان 2026، يارب النجاح من عندك".

ويشارك في بطولة مسلسل "أولاد الراعي" بجانب الفنان ماجد المصري كلًا من: خالد الصاوي، نرمين الفقي، أحمد عيد، إيهاب فهمي، غادة طلعت، وهو من قصة ريمون مقار، وسيناريو وحوار محمود شكري، وإخراج محمود كامل.

يُذكر أن الفنان ماجد المصري كان آخر ظهور له مع زوجته على السجادة الحمراء للعرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026، والذي أُقيم مساء يوم الجمعة بدار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.


ماجد المصري مسلسل أولاد الراعي رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

