WATCH IT تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" بطولة ياسر جلال

طرحت منصة WATCH IT البرومو الترويجي الرسمي لمسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، بطولة الفنان ياسر جلال.

ونشرت المنصة البرومو عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، وعلقت: "مودي مالوش كتالوج، حكاياته كتير ومالهاش آخر".

ويشارك في بطولة المسلسل، بجانب ياسر جلال، كل من: ميرفت أمين، هدى الإتربي، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، محسن منصور، تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

