إعلان

WATCH IT تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" بطولة ياسر جلال

كتب : نوران أسامة

01:59 م 01/02/2026

بوستر مسلسل كلهم بيحبوا مودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طرحت منصة WATCH IT البرومو الترويجي الرسمي لمسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، بطولة الفنان ياسر جلال.

ونشرت المنصة البرومو عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، وعلقت: "مودي مالوش كتالوج، حكاياته كتير ومالهاش آخر".

ويشارك في بطولة المسلسل، بجانب ياسر جلال، كل من: ميرفت أمين، هدى الإتربي، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، محسن منصور، تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

اقرأ أيضًا:

هكذا احتفلت رانيا ياسين بعيد ميلاد والدتها “شهيرة”

صور- ملك أحمد زاهر تشارك جمهورها أحدث إطلالاتها

حمو بيكا يكشف تفاصيل حياته قبل الشهرة: "اشتغلت جزار ونجار ومبيض محارة"

مسلسل كلهم بيحبوا مودي اسر جلال نصة WATCH IT

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

للنساء والرجال.. 6 فحوصات بعد سن الأربعين تقي من السرطان
نصائح طبية

للنساء والرجال.. 6 فحوصات بعد سن الأربعين تقي من السرطان

"كان بيرجع مضروب ومداري جروحه بمكياج".. أم ضحية زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل
أخبار المحافظات

"كان بيرجع مضروب ومداري جروحه بمكياج".. أم ضحية زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل
بعد اجتماع باريس السري.. اتفاق بين الفرقاء الليبيين وإقصاء عقيلة صالح
أخبار مصر

بعد اجتماع باريس السري.. اتفاق بين الفرقاء الليبيين وإقصاء عقيلة صالح
حكاية فتاة البحيرة التي صفعت خطيبها.. كيف انتهى حب 4 سنوات بمحاضر وفضائح؟
أخبار المحافظات

حكاية فتاة البحيرة التي صفعت خطيبها.. كيف انتهى حب 4 سنوات بمحاضر وفضائح؟
8 دول عربية وإسلامية تدين انتهاكات إسرائيل في غزة وتحذّر: تهدد العملية
شئون عربية و دولية

8 دول عربية وإسلامية تدين انتهاكات إسرائيل في غزة وتحذّر: تهدد العملية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مركز الفلك" يحدد رسميا موعد شهر رمضان 2026
المركزي يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية بـ"الموبايل والتابلت" لأول مرة
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة