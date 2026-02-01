WATCH IT تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" بطولة ياسر جلال
كتب : نوران أسامة
بوستر مسلسل كلهم بيحبوا مودي
طرحت منصة WATCH IT البرومو الترويجي الرسمي لمسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، بطولة الفنان ياسر جلال.
ونشرت المنصة البرومو عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، وعلقت: "مودي مالوش كتالوج، حكاياته كتير ومالهاش آخر".
ويشارك في بطولة المسلسل، بجانب ياسر جلال، كل من: ميرفت أمين، هدى الإتربي، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، محسن منصور، تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.
اقرأ أيضًا:
هكذا احتفلت رانيا ياسين بعيد ميلاد والدتها “شهيرة”
صور- ملك أحمد زاهر تشارك جمهورها أحدث إطلالاتها
حمو بيكا يكشف تفاصيل حياته قبل الشهرة: "اشتغلت جزار ونجار ومبيض محارة"