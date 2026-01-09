حلت الفنانة ياسمين الجيلاني ضيفة ببرنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز والمعروض على قناة "MBC مصر".

تحدث ياسمين عن علاقتها بنجوم الوسط الفني، والسبب وراء ابتعادها عن الساحة الفنية، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن السر وراء ابتعادها عن الساحة الفنية قالت: "كانوا فاكرين إن في حد منعني وأنا مفيش حاجة تقدر توقفني إلا رغبتي الشخصية، وأنا اخترت أني أقعد لأني رفضت ناني تساعدني في تربية بنتي، وأنا كنت حابة أحط التقاليد بتاعتنا وأتفرغ لـ بنتي".

وتابعت: "لما كنت طفلة والدتي كانت مشغولة عني كتير ومش متواجدة، وأنا كنت بحس بالفقدان وإنها مش موجودة معايا وبشتاق لها، وقلت أنا مش هعيش بنتي الإحساس ده وعوضت ده على قد ما أقدر، إحنا هنتحاسب على ولادنا، إحنا جايبين الأطفال علشان نوحدها؟، بدأت أفكر أرجع للشغل وأمهد ده لـ بنتي وأنا وهي أصحاب جدًا ونادرًا لما تقولي مامي، ولازم أنا أصاحبها وأقرب فكري من فكرها لأنهم جيل مختلف تمامًا".

آخر مشاركات ياسمين الجيلاني الفنية

كانت آخر مشاركات ياسمين الجيلاني بمسلسل "مزاج الخير" عام 2013 بطولة الفنان مصطفى شعبان.

وعلى الجانب الآخر كانت اخر مشاركاتها على شاشة السينما بفيلم "قاطع شحن" عام 2010.

اقرأ أيضا:

إلهام شاهين: جائزة ساويرس مساحة احترام للكلمة ولها مكانة خاصة

رامي إمام عن مايا أشرف زكي: هتكون واحدة من المخرجات الكبار في مصر