ابنة شيرين عبدالوهاب تغني أغنية "على بالي".. والجمهور: "نسخة من أمها"

كتب : نوران أسامة

02:44 م 08/01/2026 تعديل في 02:55 م
  عرض 16 صورة
  
    شيرين وبناتها
  
    شيرين مع ابنتيها
  
    شيرين مع ابنتها هنا (1)
  
    هنا ابنة شيرين مع والدها
  
    شيرين مع ابنتها هنا في اعلان
  
    شيرين وهنا في اعلان تليفزيوني
  
    ابنتي شيرين عبدالوهاب
  
    شيرين عبدالوهاب
  
    شيرين وابنتيها هنا ومريم
  
    شيرين وابنتها هنا في برنامج صاحبة السعادة
  
    شيرين وابنتها هنا
  
    شيرين وابنتها هنا في تيك توك
  
    شيرين تحمل ابنتها
  
    شيرين مع ابنتيها
  
    شيرين عبدالوهاب مع ابنتيها

ظهرت ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب وهي تغني أغنية والدتها "على بالي"، ولاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً من المتابعين وجمهور شيرين، الذين أشادوا بالتشابه الواضح بينها وبين والدتها.

وأعادت الصفحة الرسمية لبرنامج "ET بالعربي" نشر الفيديو عبر حسابهم على "إنستجرام"، وظهرت هنا بلوك جديد وشعر أشقر، ووصفها البعض بالأجنبية.

وانهالت تعليقات الجمهور، وجاءت أبرزها: "أغنية مراهقتي"، "صوتها جميل وناعم"، "نسخة من أمها"، "نفس صوت شيرين"، "شيرين الصغيرة"، "سبحان الله نفس البحة الجميلة بصوت شيرين"، "حلو صوتها ما شاء الله"، "ربنا يحميها"، "شبه الأجانب".

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تستعد لاستكمال تسجيل أغاني ألبومها الجديد المقرر طرحه في شتاء 2026، وتتعاون في الألبوم مع كل من الملحن عمرو مصطفى، والشاعر تامر حسين، والموزع توما.

ابنة شيرين عبدالوهاب أغنية على بالي شيرين عبدالوهاب

