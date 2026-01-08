ابنة شيرين عبدالوهاب تغني أغنية "على بالي".. والجمهور: "نسخة من أمها"

"واحدة كلمتني وقالتلي أنا بحبه".. لقاء الخميسي تكشف قصة فتاة حاولت التقرب

ظهرت ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب وهي تغني أغنية والدتها "على بالي"، ولاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً من المتابعين وجمهور شيرين، الذين أشادوا بالتشابه الواضح بينها وبين والدتها.

وأعادت الصفحة الرسمية لبرنامج "ET بالعربي" نشر الفيديو عبر حسابهم على "إنستجرام"، وظهرت هنا بلوك جديد وشعر أشقر، ووصفها البعض بالأجنبية.

وانهالت تعليقات الجمهور، وجاءت أبرزها: "أغنية مراهقتي"، "صوتها جميل وناعم"، "نسخة من أمها"، "نفس صوت شيرين"، "شيرين الصغيرة"، "سبحان الله نفس البحة الجميلة بصوت شيرين"، "حلو صوتها ما شاء الله"، "ربنا يحميها"، "شبه الأجانب".

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تستعد لاستكمال تسجيل أغاني ألبومها الجديد المقرر طرحه في شتاء 2026، وتتعاون في الألبوم مع كل من الملحن عمرو مصطفى، والشاعر تامر حسين، والموزع توما.

