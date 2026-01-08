إعلان

داخل سيارة فارهة.. أحدث ظهور لنانسي عجرم والجمهور يعلق: "قمر"

كتب : نوران أسامة

11:28 ص 08/01/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    نانسي عجرم في أحدث إطلالتها
  • عرض 9 صورة
    نانسي عجرم داخل سيارة فارهة
  • عرض 9 صورة
    نانسي عجرم من العرض الخاص للفيلم الكارتوني بطل الدلافين (2)
  • عرض 9 صورة
    نانسي عجرم من العرض الخاص للفيلم الكارتوني بطل الدلافين (3)
  • عرض 9 صورة
    نانسي عجرم من العرض الخاص للفيلم الكارتوني بطل الدلافين
  • عرض 9 صورة
    نانسي عجرم في أحدث ظهور لها
  • عرض 9 صورة
    نانسي عجرم بإطلالة كاجوال أنيقة
  • عرض 9 صورة
    نانسي عجرم وتامر حسين من العرض الخاص للفيلم الكارتوني بطل الدلافين

شاركت الفنانة نانسي عجرم صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك أثناء حضورها العرض الأول للفيلم الكرتوني "بطل الدلافين 2"، والذي يُعرض حاليًا في دور السينما العربية.

ونشرت نانسي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "الليلة الماضية في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين.. عائلات، أطفال، وابتسامات في كل مكان. سعيدة لكوني جزءًا من هذه الرحلة الجميلة".

وظهرت نانسي داخل سيارة فارهة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت توب باللون الأبيض وبنطلون جينز، ولاقت الصور إعجاب جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات: "قمر"، "كبر بنجلك"، "عشق الطفولة"، "نانسي الحب كله"، "أحلى واحدة في الدنيا"، "ربنا يزيدك جمال وحلاوة".

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم طرحت مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أنا صورة ليك" من فيلم الرسوم المتحركة "بطل الدلافين"، وذلك يوم 6 يناير الجاري.

الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، وماستر وميكس هاني محروس، بينما جاءت الرؤية الفنية والإخراج الموسيقي لمحمد خالد، والأغنية من إنتاج شركة "إنتو ميديا".

نانسي عجرم سيارة فارهة إنستجرام

