روج الفنان حسام البيجرمي لأغنيته الجديدة "يا طيور" التي انتهى تصويرها في بودابست بالمجر بالتعاون مع المخرجة بتول عرفة.

ومن المقرر طرح الأغنية خلال أيام إجازة منتصف العام الدراسي.

وعن أول تعاون للفنان حسام البيجرمي مع شركة لايف ستايل استوديوز قال إنه سعيد بهذا التعاون المثمر مؤكدا على امتنانه للمنتج الكبير فهد الزاهد والتعاون معه.

كما أعرب عن سعادته للتعاون الأول مع المخرجة بتول عرفة، مشيرا أنها صاحبة حس مرهف وعبقرية في التصوير.

والأغنية من كلمات الشاعر كريم حكيم والملحن خالد فتوح والتوزيع كريم أسامة، ومكس وماستر مهندس الصوت ماهر صلاح، ويأتي ذلك بعد النجاح الذى حققته أغنيته الأخيرة "نويت" ووصولها إلى 3 ملايين مشاهدة بعد أسبوعين على طرحها على يوتيوب ومنصات الأغاني.