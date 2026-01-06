إعلان

مينا النجار: سعدت بالتعاون مع مريم أبو عوف في "لا ترد ولا تستبدل"

كتب : منى الموجي

04:52 م 06/01/2026
أعرب الفنان مينا النجار عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" والذي يعرض على منصة شاهد، من خلال دور الطبيب المعالج للفنانة دينا الشربيني، كما أنه العمل الأول الذي يتعاون فيه مع المخرجة مريم أبو عوف.
وقال مينا في بيان صحفي "إنها المرة الأولى التي أعمل فيها مع المخرجة مريم أبو عوف، وسعيد جدا بالعمل معها، لأننا عملنا في العديد من الأمور معا لها علاقة بميدفست، وهي مخرجة لها عين حساسة جدا تجاه الممثلين والأماكن والقصة التي تحكيها مع الكتابة التي قدمتها كل من دينا نجم وسمر عبدالناصر".
وأضاف "تواجدي في كواليس التصوير جعلتني أرى فريق العمل من الممثلين، ومنهم دينا الشربيني وأحمد السعدني ومدى اهتمامهم بالموضوع نفسه ليس من الجانب الدرامي فقط ولكن في كيفية التصوير وكيف يتم تقديمه".

مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" بطولة دينا الشربيني، أحمد السعدني، صدقي صخر، فدوى عابد، حسن مالك، ويشارك في العمل عدد من النجوم، وتدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد حياتها انقلبت فجأة بعد اكتشاف إصابتها بالفشل الكلوي الذي يضع استقرارها الجسدي والنفسي على المحك. ومع دخولها دائرة العلاج القاسي، تبدأ رحلتها في مواجهة واقع جديد.

