أطلق المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بوسترات الدورات الجديدة لفروع المهرجان في كل من جورجيا والمجر.

وتعكس هذه الخطوة التوسع الدولي للمهرجان وتعزيز حضوره على الساحة المسرحية العالمية.

ويأتي إطلاق فروع مهرجان شرم الشيخ في كل من جورجيا والمجر تأكيدا على الدور المحوري الذي تلعبه الدبلوماسية الثقافية المصرية، وقدرتها على مد جسور التواصل مع مختلف شعوب العالم، وترسيخ قوة مصر الناعمة في المحافل الدولية.

كما تمثل هذه الفروع منبرًا مهمًا لإتاحة الفرصة أمام المسرح المصري والعربي للتواجد والحضور الفاعل في الدول الأوروبية، والمشاركة في كبرى التظاهرات والمهرجانات الثقافية الدولية، بما يعكس ثراء التجربة المسرحية العربية وتنوعها وقدرتها على الحوار مع الثقافات المختلفة

وأكد الغرباوي أن إطلاق فروع المهرجان يأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى فتح آفاق أوسع أمام شباب المسرحيين للتفاعل وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن مهرجان شرم الشيخ أصبح منصة دولية تحتضن الطاقات الإبداعية الشابة من مختلف الثقافات، وأن المهرجان مستمر في التوسع والانتشار، بما يرسخ مكانته كمهرجان دولي معني بالمسرح الشبابي، ويعكس صورة إيجابية عن الإبداع المصري وقدرته على الوصول إلى مختلف أنحاء العالم.

‏‎يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.