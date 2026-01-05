إعلان

لبلبة: شخصيتي في "جوازة ولا جنازة" جادة وليس بها كوميديا

كتب : منى الموجي

08:43 م 05/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    لبلبة تحضر العرض الخاص لفيلم جوازة ولا جنازة (2)
  • عرض 4 صورة
    لبلبة تحضر العرض الخاص لفيلم جوازة ولا جنازة (5)
  • عرض 4 صورة
    لبلبة تحضر العرض الخاص لفيلم جوازة ولا جنازة (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة لبلبة عن الأسباب التي حمستها للمشاركة في بطولة فيلم "جوازة ولا جنازة"، الذي احتفل صناعه مساء أمس الأحد به في عرض خاص.

وقالت لبلبة في تصريحات صحفية على هامش حضورها للعرض الخاص: "تحمست للفيلم لأنه يتناول حياة طبقة شديدة الثراء لم تعد موجودة، إذ توافق الشخصية على زواج ابنتها من شخص من طبقة مختلفة لإنقاذ العائلة بعد تراجع أوضاعها المادية".

وأشارت لبلبة إلى أنها لا تقدم دور الحماة، بل أم العروس التي تعيش صراعًا داخليًا وتشعر وكأنها تبيع ابنتها من أجل المال، مؤكدة أن الشخصية جادة تمامًا وليس بها كوميديا.

وعن كواليس التصوير، كشفت لبلبة عن أصعب مشهد قدمته في الفيلم، والذي تم تصويره داخل ثلاجة لحوم، خاصة أنها شخصية نباتية.

وتشارك لبلبة في بطولة فيلم "جوازة ولا جنازة" إلى جانب عدد كبير من النجوم، بينهم: نيللي كريم، شريف سلامة، انتصار، محمود البزاوي، عادل كرم، إخراج وتأليف أميرة دياب، وشاركتها في الكتابة دينا ماهر.

لبلبة جوازة ولا جنازة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
أخبار مصر

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
"حركة انتقامية".. كيف علق الجمهور على إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد
زووم

"حركة انتقامية".. كيف علق الجمهور على إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد
الجيزة تحسم الجدل بشأن قطع المياه بعدة مناطق لتنفيذ أعمال ربط كهربائي بمحطة
أخبار مصر

الجيزة تحسم الجدل بشأن قطع المياه بعدة مناطق لتنفيذ أعمال ربط كهربائي بمحطة
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها- فيديو
أخبار المحافظات

مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها- فيديو

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026