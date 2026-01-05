كشفت الفنانة لبلبة عن الأسباب التي حمستها للمشاركة في بطولة فيلم "جوازة ولا جنازة"، الذي احتفل صناعه مساء أمس الأحد به في عرض خاص.

وقالت لبلبة في تصريحات صحفية على هامش حضورها للعرض الخاص: "تحمست للفيلم لأنه يتناول حياة طبقة شديدة الثراء لم تعد موجودة، إذ توافق الشخصية على زواج ابنتها من شخص من طبقة مختلفة لإنقاذ العائلة بعد تراجع أوضاعها المادية".

وأشارت لبلبة إلى أنها لا تقدم دور الحماة، بل أم العروس التي تعيش صراعًا داخليًا وتشعر وكأنها تبيع ابنتها من أجل المال، مؤكدة أن الشخصية جادة تمامًا وليس بها كوميديا.

وعن كواليس التصوير، كشفت لبلبة عن أصعب مشهد قدمته في الفيلم، والذي تم تصويره داخل ثلاجة لحوم، خاصة أنها شخصية نباتية.

وتشارك لبلبة في بطولة فيلم "جوازة ولا جنازة" إلى جانب عدد كبير من النجوم، بينهم: نيللي كريم، شريف سلامة، انتصار، محمود البزاوي، عادل كرم، إخراج وتأليف أميرة دياب، وشاركتها في الكتابة دينا ماهر.