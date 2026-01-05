أحدث جلسة تصوير لـ كارول سماحة تستقبل بها العام الجديد

ماذا قالت لقاء الخميسي عن الخيانة الزوجية قبل إعلان ممثلة طلاقها من محمد

شاركت الفنانة كارول سماحة متابعيها على السوشيال ميديا صورًا جديدة من أحدث ظهور لها.

ونشرت كارول صورا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أبدأ العام بالأزرق... الوضوح والنقاء والبدايات الجديدة".

طرحت كارول سماحة، أحدث أغانيها بعنوان "ما بتنترك وحدك"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، من كلمات وألحان وتوزيع الموسيقار الراحل زياد الرحباني، وتعد أول إصدار رسمي يطرح بعد رحيله.

يذكر أن كارول سماحة شاركت مؤخرا في عرض مسرحي بعنوان "كله مسموح" تم عرضه على خشبة "كازينو لبنان".

