فيديو .. أغنية "روقان Cool" للمغربي محمد الرفاعي تحصد 9 ملايين مشاهدة

كتب : هاني صابر

12:59 ص 24/02/2026
تواصل أغنية "روقان Cool" للمطرب المغربي محمد الرفاعي، تصدرها للتريند في لبنان والمغرب، حيث تجاوزت 9 ملايين مشاهدة على "يوتيوب" عقب طرحها بشهرين.

وقد تصدرت الأغنية المركز الأول في لبنان وفق نتائج OLT20 وإحصاءات IPSOS كما احتلت المرتبة الأولى في المغرب بحسب تصنيفات Popoble العالمية.

وتعاونت شركة SS Heliodor Australia مع Universal Music MENA في إنتاج الأغنية، الذي أثمر في توزيع عصري وصورة بصرية جذابة، وتحمل "روقان" رسالة إيجابية ملهمة تدعو إلى مواجهة ضغوط الحياة بابتسامة، والتخلص من التفكير السلبي في قالب راقص خفيف ينبض بالطاقة والتفاؤل رغم اعتراض المتشائمين، وتمزج بين الترفيه والإلهام.
كما كشفت SS Heliodor عن مشاريع فنية مقبلة ستجمعها بالنجم المغربي، إضافة إلى استعدادها لإطلاق أصوات عربية شابة وواعدة سيكون لها حضور بارز في المشهد الفني خلال الفترة المقبلة.

روقان Cool محمد الرفاعي

