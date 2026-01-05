إعلان

15 صورة لـ إيمان الزيدي بعد إعلانها الانفصال عن محمد عبدالمنصف

كتب : منال الجيوشي

01:47 م 05/01/2026 تعديل في 02:00 م
    ايمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبدالمنصف
    الفنانة ايمان الزيدي
    الفنانة ايمان الزيدي اعلنت اليوم انفصالها
    ايمان الزيدي ومصطفى خاطر
    إيمان الزيدي (8)
    ايمان الزيدي تتصدر محركات البحث
    ايمان الزيدي وعمر السعيد
    ايمان الزيدي في جلسة تصوير
    ايمان الزيدي في احد المهرجانات
    ايمان الزيدي وماجد الكدواني
    ايمان الزيدي ومحمد عبدالمنصف
    إيمان الزيدي (13)
    ايمان الزيدي تتصدر التريند

تصدر اسم الفنانة إيمان الزيدي، محركات البحث، بعد إعلانها الانفصال عن كابتن محمد عبدالمنصف، بعد زواج دام سنوات- بحسب قولها.

وكتبت إيمان الزيدي عبر حسابها بموقع فيسبوك: "أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف بعد زواج شرعي دام 7 سنوات".

وشاركت إيمان الزيدي في عدد من الأعمال الفنية منها: (ساحرة الجنوب، طلق صناعي، المرافعة، رقم مجهول، اسم مؤقت)، وغيرها من الأعمال.

مصراوي يعرض لكم 15 صورة للفنانة إيمان الزيدي:

إيمان الزيدي التريند محمد عبدالمنصف

