15 صورة لـ إيمان الزيدي بعد إعلانها الانفصال عن محمد عبدالمنصف
كتب : منال الجيوشي
تصدر اسم الفنانة إيمان الزيدي، محركات البحث، بعد إعلانها الانفصال عن كابتن محمد عبدالمنصف، بعد زواج دام سنوات- بحسب قولها.
وكتبت إيمان الزيدي عبر حسابها بموقع فيسبوك: "أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف بعد زواج شرعي دام 7 سنوات".
وشاركت إيمان الزيدي في عدد من الأعمال الفنية منها: (ساحرة الجنوب، طلق صناعي، المرافعة، رقم مجهول، اسم مؤقت)، وغيرها من الأعمال.
مصراوي يعرض لكم 15 صورة للفنانة إيمان الزيدي: