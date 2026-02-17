إعلان

بسمة بوسيل تتألق بالقفطان المغربي احتفالًا بشهر رمضان 2026 (صور)

كتب : معتز عباس

11:15 م 17/02/2026
    بسمة بوسيل باطلالة رمضانية (2)
    بسمة بوسيل في أجواء رمضانية
    بسمة بوسيل باطلالة رمضانية

كشفت المطربة المغربية بسمة بوسيل أحدث إطلالتها بالتزامن مع حلول شهر رمضان 2026.

ونشرت بسمة بوسيل مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية قفطان مغربي يتناسب مع أجواء شهر رمضان المبارك.

يُذكر أن بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي ضم 6 أغنيات من أبرزها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".

اقرأ أيضا..

"أولاد الراعي وفن الحرب".. CBC تكشف عن مواعيد عرض مسلسلات وبرامج رمضان 2026

"كان يوم أسود"..أول تعليق من غادة عبد الرازق بعد ظهورها في برومو "رامز ليفل الوحش"

بسمة بوسي رمضان 2026 انستجرام

