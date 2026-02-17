بسمة بوسيل تتألق بالقفطان المغربي احتفالًا بشهر رمضان 2026 (صور)

على حصان.. تارا عماد تحتفل بالعام الصيني الجديد

كشفت المطربة المغربية بسمة بوسيل أحدث إطلالتها بالتزامن مع حلول شهر رمضان 2026.

ونشرت بسمة بوسيل مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية قفطان مغربي يتناسب مع أجواء شهر رمضان المبارك.

يُذكر أن بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي ضم 6 أغنيات من أبرزها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".

