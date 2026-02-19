إعلان

هي كيميا الحلقة الأولى.. القبض على مصطفى غريب بعد تورطه مع شقيقه بسبب المخدرات


كتب- معتز عباس:

01:34 ص 19/02/2026

مصطفى غريب بوستر هي كيميا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل هي كيميا، المذاعة على شاشة MBC مصر ومنصة شاهد لحظات مشوقة ومواقف كوميدية، نالت إعجاب المشاهدين.

بدأت أحداث الحلقة بوفاة والد سلطان التي يجسدها الفنان مصطفى غريب، ليصطدم سلطان أثناء العزاء بظهور حجاج شقيقه والذي يجسد دوره الفنان دياب.

توالى ردود الفعل الصادمة على وجهه سلطان بعد أن أخبره حجاج بأنه شقيقه، ويقول: "طلع ليا أخ، طلع ليا أخ".

وتتصاعد الأحداث بشكل مثير مع كشف أن شقيقه الجديد ليس شخصا عاديا، بل تاجر مخدرات.

تحولت الأحداث إلى مشهد من الإثارة والتهديدات، عندما حاول سلطان رفقة صديقه الإبلاغ عن شقيقه الجديد، إلا أن حجاج تمكن من اختطافه، وبدأت بينهم مواجهة مليئة بالكوميديا والتهديدات، وأن لا يريد قتله تنفيذًا لوصية والده.

وفي تطور آخر، منح حجاج سلطان حقيبة مخدرات وأخبره أن يتصرف فيها، فقرر سلطان الاستعانة بصديق يعمل في المستشفى لتهريبها، مستغلا معرفته بتصرفاته العادية، إلا أن الصديق يتعرض لحادث سقوط من السلم.

هي كيميا مسلسل هي كيميا الحلقة الأولى من مسلسل هي كيميا مصطفى غريب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث ليلًا| قيمة زكاة الفطر 2026 وعقوبة توصيل زينة رمضان المضيئة بالشوارع
أخبار وتقارير

حدث ليلًا| قيمة زكاة الفطر 2026 وعقوبة توصيل زينة رمضان المضيئة بالشوارع
أسرار الطاقة في رمضان.. دليلك للإفطار والسحور الصحي
رمضان ستايل

أسرار الطاقة في رمضان.. دليلك للإفطار والسحور الصحي
دعاء اليوم الأول من رمضان 2026: اللهم اجعل صيامنا وسائر أعمالنا لك وحدك
جنة الصائم

دعاء اليوم الأول من رمضان 2026: اللهم اجعل صيامنا وسائر أعمالنا لك وحدك
قبل سحور أول رمضان.. العثور على جثة مُسنة في بورسعيد
أخبار المحافظات

قبل سحور أول رمضان.. العثور على جثة مُسنة في بورسعيد
الأزهر يطلق حملة للرد على الشبهات المثارة حول السنة النبوية
أخبار مصر

الأزهر يطلق حملة للرد على الشبهات المثارة حول السنة النبوية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة