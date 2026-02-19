شهدت الحلقة الأولى من مسلسل هي كيميا، المذاعة على شاشة MBC مصر ومنصة شاهد لحظات مشوقة ومواقف كوميدية، نالت إعجاب المشاهدين.

بدأت أحداث الحلقة بوفاة والد سلطان التي يجسدها الفنان مصطفى غريب، ليصطدم سلطان أثناء العزاء بظهور حجاج شقيقه والذي يجسد دوره الفنان دياب.

توالى ردود الفعل الصادمة على وجهه سلطان بعد أن أخبره حجاج بأنه شقيقه، ويقول: "طلع ليا أخ، طلع ليا أخ".

وتتصاعد الأحداث بشكل مثير مع كشف أن شقيقه الجديد ليس شخصا عاديا، بل تاجر مخدرات.

تحولت الأحداث إلى مشهد من الإثارة والتهديدات، عندما حاول سلطان رفقة صديقه الإبلاغ عن شقيقه الجديد، إلا أن حجاج تمكن من اختطافه، وبدأت بينهم مواجهة مليئة بالكوميديا والتهديدات، وأن لا يريد قتله تنفيذًا لوصية والده.

وفي تطور آخر، منح حجاج سلطان حقيبة مخدرات وأخبره أن يتصرف فيها، فقرر سلطان الاستعانة بصديق يعمل في المستشفى لتهريبها، مستغلا معرفته بتصرفاته العادية، إلا أن الصديق يتعرض لحادث سقوط من السلم.