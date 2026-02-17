إعلان

"إطلالة أنيقة".. أحدث جلسة تصوير لـ بوسي في حفلها الغنائي

كتب : معتز عباس

09:41 م 17/02/2026
    استعدادات بوسي قبل الظهور في حفلها الغنائي (1)
    المطربة بوسي (2)
    استعدادات بوسي قبل الظهور في حفلها الغنائي (2)
    بوسي في حفل غنائي (1)
    بوسي تغني على المسرح
    المطربة بوسي (1)
    بوسي في حفل غنائي (2)

خطفت الفنانة بوسي الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها من حفلها الغنائي الذي أقيم أمس الإثنين.

ونشرت بوسي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة عصرية وجذابة، مرتدية جمبسوت باللون الأسود.

اسم المطربة بوسي الحقيقي

كشفت بوسي مؤخرًا عن اسمها الحقيقي في حلقتها مع أبلة فاهيتا في برنامج "ليلة فونطاستيك".

وقالت بوسي إن اسمها الحقيقي ياسمين وبوسي هو لقب "الدلع".

حفلات بوسي بوسي

