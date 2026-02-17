"إطلالة أنيقة".. أحدث جلسة تصوير لـ بوسي في حفلها الغنائي
كتب : معتز عباس
09:41 م 17/02/2026
خطفت الفنانة بوسي الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها من حفلها الغنائي الذي أقيم أمس الإثنين.
ونشرت بوسي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة عصرية وجذابة، مرتدية جمبسوت باللون الأسود.
اسم المطربة بوسي الحقيقي
كشفت بوسي مؤخرًا عن اسمها الحقيقي في حلقتها مع أبلة فاهيتا في برنامج "ليلة فونطاستيك".
وقالت بوسي إن اسمها الحقيقي ياسمين وبوسي هو لقب "الدلع".