انطلاق أولى ورش مهرجان المسرح العربي في قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية

انطلقت مساء اليوم، أولى فعاليات الورش التدريبية التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بقصر ثقافة الأنفوشي.

الورشة أقيمت ضمن فعاليات الدورة ١٦ من مهرجان المسرح العربي، الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

بدأت الورشة الأولى بعنوان "تقنيات الإخراج بين المدارس المسرحية المختلفة"، وقدمها المخرج الدكتور جمال ياقوت، وتناول خلالها عناصر الكتابة الأساسية التي يقوم عليها النص المسرحي، والتي تشمل: الفكرة، الشخصيات وأبعادها، الحوار، الحدث، والصراع بأنواعه المختلفة، مشيرا إلى دور كل عنصر في تشكيل البناء الدرامي المتماسك، كما تطرق إلى كيفية إعداد بناء درامي سليم، موضحا مصطلح الدراماتورجيا، وتناول "ياقوت" بشكل تفصيلي وظائف الإخراج المسرحي.

أما الورشة التدريبية الثانية بعنوان "رحلة الممثل من لماذا إلى كيف"، قدمتها الدكتورة منال فودة، أستاذ التمثيل والإخراج ورئيس قسم المسرح بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية.

وتناولت خلالها الأسس السيكولوجية للممثل، حيث ركزت على فهم الدوافع الداخلية للشخصية، والانتقال من التساؤل عن أسباب الفعل الدرامي (لماذا) إلى آليات تنفيذه على خشبة المسرح (كيف)، بما يضمن أداء صادقا ومحملا بالمشاعر، كما شرحت كيفية أداء الفعل المسرحي بصورة تعبيرية نابعة من الإحساس الحقيقي، مع تدريب المشاركين على تطويع أدوات الممثل الجسدية والصوتية لخدمة الحالة الشعورية والنفسية للشخصية داخل العمل المسرحي.

وقدمت "فودة" عدة نصائح للمشاركين، من بينها: أهمية اختيار الملابس المناسبة لطبيعة الشخصية، والحفاظ على اللياقة والوزن، إلى جانب تحقيق التناغم بين الأداء الحركي والصوتي بما يعزز مصداقية الأداء التمثيلي.

وتضمنت الورشة تدريبات حركية على خشبة المسرح، وتدريبات على الرقص التعبيري المتناغم مع الإيقاع، بالإضافة إلى تمارين تأمل ساعدت المشاركين على التركيز والتواصل الداخلي مع الشخصية.

وشهدت الورش تفاعلا ملحوظا من المتدربين من خلال التطبيق العملي والمناقشات، بما عكس اهتمامهم بتطوير أدواتهم التمثيلية وصقل مهاراتهم الفنية.

واختتم اليوم مع عرض فيلم قصير حول كيفية استخدام الإيماءات ولغة الجسم للتعبير عن الشعور الداخلي للممثل (الانفعال).

تنفذ فعاليات الورش التدريبية بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة محمد حمدي، ومن خلال فرع ثقافة الإسكندرية بإدارة الفنانة د. منال يمني، وتقدم بالمجان حتى الجمعة 9 يناير، وتشمل محاضرات نظرية وتدريبات عملية بهدف صقل مهارات المشاركين، وتعزيز الوعي بأدوات التمثيل والإخراج، بما يسهم في دعم الحركة المسرحية بالمحافظات.