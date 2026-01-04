استضاف الإعلامي عمرو أديب في حلقة جديدة من برنامجه الحكاية المعروض على قناة mbc مصر، الفنان آسر ياسين والفنانة أسماء جلال.

وتحدث الفنان آسر ياسين خلال الحلقة عن كواليس مشاركته في فيلم "الست"، تعليقا على كلمات عمرو أديب: "شفتلك أربع دقايق في فيلم الست، وكنت عظيم، القضية مش في البطولة ولا مساحة الدور، حضورك في المشهد كان غريب".

ورد آسر ياسين قائلًا: "فيلم الست فيلم مهم جدًا، ومروان حامد من المخرجين اللي بعتز بالشغل معاهم، مخرج تقيل وأصدقاء جدًا، واشتغلنا مع بعض قبل كده في فيلم تراب الماس، وكنت متأكد إن هيطلع فيلم حلو".

وعن سؤاله من عمرو أديب حول رد فعله عندما عُرض عليه الدور ومدته أربع دقائق فقط، قال آسر: "كنت واثق إن المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد جايبينك في حتة وموظفينك كويس فيها، وأنا اتبسطت جدًا في الأربع دقايق دول، ومش محتاج خالص دور كبير علشان أتبسط، خصوصًا لو الدور مع مروان حامد باسمه وشغله كنت متأكد إني هتبسط".

فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية.

وتخوض منى زكي بطولة الفيلم، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، ويشاركها البطولة كل من: محمد فراج، سيد رجب، أحمد خالد صالح، ومجموعة كبيرة من النجوم كضيوف شرف: عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، وأمير المصري.

