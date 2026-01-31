تركي آل الشيخ مع نجوم الملاكمة في حفل "Ring Magazine Awards" السنوي

كتب- مروان الطيب:

احتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بمشاركته في حفل مجلة "Ring Magazine Awards" وهو حفل سنوي يقام لاختيار الأفضل في عالم الملاكمة بمدينة نيويورك الأمريكية.

نشر تركي صور من كواليس الحفل عبر حسابه على "فيسبوك"، ظهر خلالها وسط عدد من أبرز الملاكمين الذين شاركوا مؤخرا بعدد من الفعاليات الرياضية في "موسم الرياض"، وظهروا وهم يرحبون به وبادلهم التحية.

شارك المنتج حمادة إسماعيل متابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صورة تجمعه بالمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، والدكتور ركان الحارثي، رئيس شركة صلة، من نيويورك خلال الحفل السنوي لمجلة Ring Magazine الرياضية العالمية.

وعلق إسماعيل على الصورة واصفًا الأمسية بـ"الحفل الأسطوري"، في إشارة إلى الحدث الذي يُقام سنويًا لاختيار الأفضل في عالم الملاكمة، بحضور نخبة من أبرز نجوم الملاكمة حول العالم إلى جانب شخصيات مؤثرة من مختلف المجالات الفنية والرياضية والإعلامية.

تركي آل الشيخ يحتفل بتحقيق رقم قياسي لتفاعل الجمهور مع حفل توزيع جوائز "Joy Awards"

احتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بتحقيق حفل "Joy Awards" رقما قياسيا في تفاعل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي شهد حضور كوكبة من ألمع النجوم من حول العالم، في حدث فني استثنائي.

نشر تركي آل الشيخ صورة عبر حسابه على فيسبوك تضمنت تحليل بيانات تخص نسب التفاعل على الحفل وأنه خلال الحفل وبعد 48 ساعة من الانتهاء، تصدرت المنشورات و الهاشتاجات وعبارات تضمنت عنوان الحفل بأكثر من 20 مليار على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والميديا.

اقرأ أيضا:

الصور الأولى لـ محيي إسماعيل داخل دار رعاية كبار الفنانين

"صغرت 20 سنة".. داليا البحيري تخضع لعملية تجميل (صور)



