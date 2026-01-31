إعلان

صور- دونا إمام تحتفل بخطوبتها وسط أجواء عائلية

كتب : مصراوي

07:43 م 31/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    دونا إمام تحتفل بخطوبتها
  • عرض 4 صورة
    دونا إمام تستعرض فستانها من حفل خطوبتها
  • عرض 4 صورة
    دونا إمام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة الشابة دونا إمام بخطوبتها وسط أجواء عائلية، ونشرت صور من الكواليس عبر خاصية الاستوري على انستجرام.

ظهرت دونا وهي تستعرض إطلالتها، إذ ارتدت فستان أبيض أنيق خطفت به الأنظار، كما ظهرت في إحدى الصور مع خطيبها وهما يحتفلان بالمناسبة السعيدة.

أعمال تنتظر عرضها دونا إمام في رمضان 2026

تشارك دونا إمام الفنان عمرو سعد بطولة مسلسل "إفراج" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية.

تدور أحداث المسلسل حول عباس الريس، رجل بسيط من الطبقة الشعبية يجد حياته مضطربة بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي جعلته يفقد ما يسعى إليه في الحياة. تتكشف الأحداث في بيئة الحارة والمجتمع المصري، حيث يقف عباس في مواجهة قوى نافذة وظروف صعبة تستدعي منه الذكاء والكفاح والمواجهة لاستعادة حقه والكرامة التي سُلبت منه.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من حاتم صلاح، تارا عماد، سما إبراهيم، عبد العزيز مخيون، تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، إخراج أحمد خالد موسى.
اقرأ أيضا:
وفاة الفنان عبدالهادي بلخياط.. وسميرة سعيد تنعيه

رمضان 2026.. 15 صورة لـ دينا الشربيني في كواليس "اتنين غيرنا"

دونا إمام خطوبة دونا إمام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بريطانيا.. آلاف يتظاهرون في لندن تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على غزة- فيديو
شئون عربية و دولية

بريطانيا.. آلاف يتظاهرون في لندن تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على غزة- فيديو
ربما لم ترها من قبل.. أغرب 5 حيوانات في العالم (صور)
علاقات

ربما لم ترها من قبل.. أغرب 5 حيوانات في العالم (صور)
تحسبا لهجوم أمريكي.. إيران تجهز مواقف سيارات ومحطات مترو لاستخدامها كملاجئ
شئون عربية و دولية

تحسبا لهجوم أمريكي.. إيران تجهز مواقف سيارات ومحطات مترو لاستخدامها كملاجئ
تحرك برلماني عاجل بشأن أزمة زيادة الرسوم القضائية
أخبار مصر

تحرك برلماني عاجل بشأن أزمة زيادة الرسوم القضائية

بطريقة كوميدية.. نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة إبراهيم فايق
رياضة محلية

بطريقة كوميدية.. نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة إبراهيم فايق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين للخطر
مصر تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة