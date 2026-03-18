لقي طالب بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف بجامعة المنوفية مصرعه في حادث أليم أثناء عودته لقضاء إجازة عيد الفطر مع أسرته، بعد انتهاء عمله بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.

تفاصيل الحادث

وكشف مصدر مقرب من الأسرة أن الشاب صلاح محمد الحضري، من قرية زاوية البقلي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، تعرض للحادث أثناء استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" عقب الإفطار بعد صلاة المغرب أمس الثلاثاء.

الجثمان داخل مستشفى بالقاهرة

وجرى نقل الشاب إلى إحدى المستشفيات بالقاهرة عقب الحادث، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته، فيما لا يزال الجثمان داخل المستشفى لحين انتهاء الأسرة من استخراج تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييعه بمقابر العائلة.

حالة حزن بالقرية

وخيمت حالة من الصدمة والحزن الشديد بين أهالي القرية فور انتشار الخبر، خاصة أن الشاب كان يتمتع بحسن السيرة والسمعة الطيبة بين الجميع.