كان راجع يعيد مع أهله.. تفاصيل مصرع طالب هندسة من المنوفية في حادث بالقاهرة

كتب : أحمد الباهي

03:57 م 18/03/2026

فقيد قرية زاوية البقلي بالمنوفية

لقي طالب بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف بجامعة المنوفية مصرعه في حادث أليم أثناء عودته لقضاء إجازة عيد الفطر مع أسرته، بعد انتهاء عمله بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.

تفاصيل الحادث

وكشف مصدر مقرب من الأسرة أن الشاب صلاح محمد الحضري، من قرية زاوية البقلي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، تعرض للحادث أثناء استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" عقب الإفطار بعد صلاة المغرب أمس الثلاثاء.

الجثمان داخل مستشفى بالقاهرة

وجرى نقل الشاب إلى إحدى المستشفيات بالقاهرة عقب الحادث، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته، فيما لا يزال الجثمان داخل المستشفى لحين انتهاء الأسرة من استخراج تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييعه بمقابر العائلة.

حالة حزن بالقرية

وخيمت حالة من الصدمة والحزن الشديد بين أهالي القرية فور انتشار الخبر، خاصة أن الشاب كان يتمتع بحسن السيرة والسمعة الطيبة بين الجميع.

فيديو قد يعجبك



سمير فرج يكشف متى تتحول "مسافة السكة" لفعل يغير موازين القوى
بعد استهدافها.. مخاوف من تسرب إشعاعي في محطة بوشهر النووية
مدبولي يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة الدولة خلال عيد الفطر
أماكن وساحات صلاة عيد الفطر المبارك بالمحافظات
الجمعة والسبت.. تحديد عيد الفطر رسميًا في دولتين