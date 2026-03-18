ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم الأربعاء

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 3.38% عند مستوى 47611 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.94%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.02%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 102.8 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 101.7 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.07 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.92% عند مستوى 46054 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بنسبة 12.47%، ليغلق على سعر 4.42 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 3.93 جنيه.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي - مصر (سي اي بي) بنسبة 8.53%، ليغلق على سعر 129.7 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 119.5 جنيه.

وارتفع سهم A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس بنسبة 8.28%، ليغلق على سعر 5.1 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 4.7 جنيه.

وزاد سهم رواد السياحة – الرواد بنسبة 7.41%، ليغلق على سعر 29.5 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 27.53 جنيه.

وصعد سهم الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 4.96%، ليغلق على سعر 36.79 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 35.05 جنيهًا.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم الشرقية - إيسترن كومباني بنسبة 3.83%، ليغلق على سعر 35.8 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 37.3 جنيه.

وتراجع سهم كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بنسبة 2.96%، ليغلق على سعر59 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 60 قرشًا.

وانخفض سهم العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 2.81%، ليغلق على سعر 359.4 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 369.8 جنيه.

وهبط سهم أم بي للهندسةM.B بنسبة 2.79%، ليغلق علي سعر 4.18 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 4.30 جنيه.

وتراجع سهم العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب بنسبة 2.74%، ليغلق على سعر 8.170 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 8.40 جنيه.

أداء القطاعات خلال جلسة اليوم

ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.05% بختام جلسة اليوم، وفقًا للتقرير اليومي الصادر من البورصة.

وهبط الموارد الأساسية بنسبة 1.46%، وارتفع قطاع الرعاية الصحية والدواء بنسبة 7.22%، مواد البناء بنسبة 2.7%.

رأس المال السوقي

ارتفع رأس المال السوقي بنسبة 1.18%، حيث ربح 38 مليار جنيه خلال جلسة اليوم، وبلغ أجمالى القيمة السوقية 3.23 تريليون جنيه، بختام جلسة اليوم.