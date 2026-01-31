إعلان

20 صورة- إلهام وجدي تستعرض إطلالتها من حفل "Ramadan Premier" للشركة المتحدة

كتب : مصراوي

06:57 م 31/01/2026
  الفنانة إلهام وجدي
  
    الفنانة إلهام وجدي
  • عرض 21 صورة
    إلهام وجدي تتألق في حفل المتحدة (1)
  • عرض 21 صورة
    إلهام وجدي تتألق في حفل المتحدة (3)
  • عرض 21 صورة
    إلهام وجدي تتألق في حفل المتحدة (4)
  • عرض 21 صورة
    إلهام وجدي تتألق في حفل المتحدة (2)
  • عرض 21 صورة
    إلهام وجدي تتألق في حفل المتحدة (5)
  • عرض 21 صورة
    إلهام وجدي تتألق في حفل المتحدة (7)
  • عرض 21 صورة
    إلهام وجدي تتألق في حفل المتحدة (6)
  • عرض 21 صورة
    إلهام وجدي تخطف الأنظار في حفل المتحدة (2)
  • عرض 21 صورة
    إلهام وجدي تخطف الأنظار في حفل المتحدة (1)
  • عرض 21 صورة
    إلهام وجدي على الريد كاربت (2)
  • عرض 21 صورة
    إلهام وجدي مع ريهام عبد الغفور في حفل المتحدة
  • عرض 21 صورة
    إلهام وجدي من كواليس حفل المتحدة (1)
  • عرض 21 صورة
    إلهام وجدي مع ريهام عبد الغفور
  • عرض 21 صورة
    إلهام وجدي من كواليس حفل المتحدة (2)
  • عرض 21 صورة
    إلهام وجدي على الريد كاربت (1)
  • عرض 21 صورة
    إلهام وجدي من كواليس حفل المتحدة (4)
  • عرض 21 صورة
    إلهام وجدي من كواليس حفل المتحدة (5)
  • عرض 21 صورة
    إلهام وجدي من كواليس حفل المتحدة (6)
  • عرض 21 صورة
    إلهام وجدي من كواليس حفل المتحدة (3)

كتب- مروان الطيب:

استعرضت الفنانة إلهام وجدي إطلالتها من حفل "Ramadan Premier" الذي أقامته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أمس الجمعة بدار الأوبرا في العاصمة الجديدة، بحضور كوكبة من النجوم استعدادا لعرض مسلسلاتهم ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشرت إلهام وجدي صور من إطلالتها على الريد كاربت عبر صفحتها على "انستجرام"، إذ ظهرت بفستان أبيض أنيق وجذاب خطفت به الأنظار، وكتبت على الصور: "ليلة لا تنسى من حفل دراما رمضان 2026 للشركة المتحدة".

أعمال تنتظر عرضها إلهام وجدي في رمضان 2026
تشارك الفنانة إلهام وجدي الفنانة ريهام عبد الغفور بطولة مسلسل "حكاية نرجس"، كما تشارك الفنانة ياسمين عبد العزيز بطولة مسلسل "وننسى اللي كان" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية.
وفاة الفنان عبدالهادي بلخياط.. وسميرة سعيد تنعيه

رمضان 2026.. 15 صورة لـ دينا الشربيني في كواليس "اتنين غيرنا"

إلهام وجدي Ramadan Premier حفل المتحدة لمسلسلات رمضان

