كتب- مروان الطيب:

استعرضت الفنانة إلهام وجدي إطلالتها من حفل "Ramadan Premier" الذي أقامته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أمس الجمعة بدار الأوبرا في العاصمة الجديدة، بحضور كوكبة من النجوم استعدادا لعرض مسلسلاتهم ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشرت إلهام وجدي صور من إطلالتها على الريد كاربت عبر صفحتها على "انستجرام"، إذ ظهرت بفستان أبيض أنيق وجذاب خطفت به الأنظار، وكتبت على الصور: "ليلة لا تنسى من حفل دراما رمضان 2026 للشركة المتحدة".

أعمال تنتظر عرضها إلهام وجدي في رمضان 2026

تشارك الفنانة إلهام وجدي الفنانة ريهام عبد الغفور بطولة مسلسل "حكاية نرجس"، كما تشارك الفنانة ياسمين عبد العزيز بطولة مسلسل "وننسى اللي كان" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية.

