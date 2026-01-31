بعد خطوبتها.. 20 صورة لـ دونا إمام مع نجوم الفن

تصدر الفنان محمود السراج تريند مواقع التواصل وموقع البحث الشهير جوجل، بعد تداول رواد السوشيال ميديا، منشورات له يسيء فيها للمصريين في الساعات القليلة الماضية.

أثارت تلك المنشورات غضب المصريين الذين ردوا بغضب على تلك الإساءة، واعتبرها البعض تثير الفتنة بين الشعبين المصري والسوداني، وسط مطالبات بمنعه من التمثيل في مصر، والمشاركة في أي أعمال مصرية درامية أو سينمائية.

ونستعرض في التقرير التالي 5 معلومات عن الفنان السوداني محمود السراج:

1- محمود ميسرة السراج مُمثل ومؤلف موسيقي سوداني.

2- تخرج في كلية الصيدلة، جامعة الخرطوم عام 1987، ودرس التأليف الموسيقي في القسم الإضافي بمعهد الموسيقى والمسرح.

3- تلقى دورات تدريبية في علوم الصوت والمقامات العربية وموسيقى الجاز في كل من السودان ومصر وسوريا والولايات المتحدة الأمريكية.

4 - أول فيلم سينمائي "ويبقى الأمل"، عام 1993 مع المخرج السوداني عبد الرحمن محمد.

5- شارك في بطولة الفيلم السوداني "ستموت في العشرين"، من إخراج أمجد أبو العلا، وشارك في فيلم "الرضي" الذي عرض في مهرجان أيام قرطاج السينمائي.

6- شارك في عدة أعمال درامية منها مسلسل دماء على البحر (1998)، ومسلسل بطن الحوت (2023) ومسلسل خارج السيطرة (2021) ومسلسل قلع الحجر (2024)، وفيلم شماريخ (2023).

7 - حصل على جائزة أفضل موسيقي في مهرجان السودان الوطني عام 2018.

8 - فاز بجائزة أفضل ممثل بمهرجان البقعة الدولي المسرحي لمشاركته في مسرحية الرقص على الجمر.

9- شارك في عدد من الأعمال الدرامية المصرية، منها مسلسل أهل الخطايا مسلسل حرب الجبالي مسلسل أشغال شقة جدا، مسلسل النص، مسلسل قلع الحجر، مسلسل مملكة الحرير، مسلسل ساعته وتاريخه.

10 - يظهر في رمضان 2026 بمسلسل "سوا سوا" بطولة هدى المفتي وأحمد مالك، بينما آخر أعماله الدرامية في رمضان 2025 المشاركة في مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد.