هدى المفتي تخطف الأنظار من مشاركتها في عرض أزياء "دولتشي أند جابانا"

كتب - معتز عباس:

09:25 م 31/01/2026
    هدى المفتي في عرض ازياء دولتشي اند جابانا
    هدى المفتي في عرض ازياء دولتشي اند جابانا

شاركت الفنانة هدى المفتي متابعيها صورًا من وصولها عرض أزياء الموضة دولتشي أند جابانا.

ونشرت هدى صورة لها في أحد الميادين الكبرى بمدينة باريس الفرنسية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".
واستعرضت هدى إطلالتها على "انستجرام"، والتي تفاعل معها المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر أوي"، "جميلة يا قلبي"، "نجمة الموضة"، "يا سحرك يا قلبي".

يُذكر أن الفنانة هدى المفتي تشارك في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "سوا سوا"، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، وعبد العزيز مخيون، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد.

