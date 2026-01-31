أحمد شفيق يحتفل بإطلاق "بيبو" و"كلهم بيحبوا مودي" في رمضان 2026

دنيا سمير غانم بإطلالة شتوية أنيقة تخطف الأنظار في ظهور مميز على "انستجرام"

.احتفل المخرج أحمد شفيق مع أبطال مسلسلي "بيبو" و"كلهم بيحبوا مودي" بعرض العملين ضمن ماراثون الدراما الرمضانية لعام 2026، خلال حفل أقامته الشركة المتحدة للإنتاج الفني

.وشارك شفيق جمهوره مجموعة من الصور التذكارية مع نجوم العملين قبل بدء العرض الرمضاني على شاشات قنوات المتحدة

وكشف شفيق على هامش الحفل إنه بذل جهدًا مضاعفًا خلال مراحل التحضير للمسلسلين، كما أولى إهتمامًا كبيرًا للتفاصيل الفنية والإخراجية لضمان خروجهما بالشكل الذي يليق بجمهور الدراما.

يذكر أن مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" من بطولة ياسر جلال وميرفت أمين وآيتن عامر وليلى عز العرب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ومسلسل "بيبو" بطولة نخبة من النجوم منهم كزبرة وهالة صدقي وسيد رجب ووليد فواز وإسلام إبراهيم وزينة منصور، وهو من إخراج أحمد شفيق وإنتاج ميديا هب.