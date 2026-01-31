رمضان 2026.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة في حفل المتحدة (صور)

بعد خطوبتها.. 20 صورة لـ دونا إمام مع نجوم الفن

كشفت الفنانة يسرا عن أحدث ظهور لها من حفل العرض الأول لمسلسلات رمضان تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونشرت يسرا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية ملابس شتوية أنيقة، وبالطو فرو طويل.

وكتبت يسرا على "انستجرام": "أمسية رائعة احتفلنا فيها بمسلسلات رمضان القادمة ونجومها".

وتنتظر يسرا عرض فيلم الست الذي يضم كوكبة من النجوم، أبرزهم درة، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام.

كما يشارك في العمل السينمائي، مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصرى، فتحي عبد الوهاب، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وآخرين.

فيلم "الست لما"، من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوى، وإخراج خالد أبو غريب، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ومن المقرر الإعلان الأيام المقبلة عن موعد عرض الفيلم في السينمات.

