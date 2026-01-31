إعلان

رمضان 2026.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة في حفل المتحدة (صور)

كتب : معتز عباس

06:22 م 31/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    يسرا في حفل المتحدة (2)
  • عرض 4 صورة
    يسرا في حفل المتحدة (3)
  • عرض 4 صورة
    النجمة يسرا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة يسرا عن أحدث ظهور لها من حفل العرض الأول لمسلسلات رمضان تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونشرت يسرا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية ملابس شتوية أنيقة، وبالطو فرو طويل.

وكتبت يسرا على "انستجرام": "أمسية رائعة احتفلنا فيها بمسلسلات رمضان القادمة ونجومها".

وتنتظر يسرا عرض فيلم الست الذي يضم كوكبة من النجوم، أبرزهم درة، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام.

كما يشارك في العمل السينمائي، مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصرى، فتحي عبد الوهاب، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وآخرين.

فيلم "الست لما"، من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوى، وإخراج خالد أبو غريب، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ومن المقرر الإعلان الأيام المقبلة عن موعد عرض الفيلم في السينمات.

اقرأ أيضا..

رمضان 2026.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل"علي كلاي" والعوضي يعلق

شيماء سيف وغادة عادل وشادي شامل يعلقون على خضوع داليا البحيري لعملية تجميل

يسرا مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2026 انستجرام يسرا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
زووم

"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لاصطحاب سيدة بالقوة في القاهرة
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لاصطحاب سيدة بالقوة في القاهرة
ربما لم ترها من قبل.. أغرب 5 حيوانات في العالم (صور)
علاقات

ربما لم ترها من قبل.. أغرب 5 حيوانات في العالم (صور)
أبو المعاطي زكي يكشف كواليس تتويج منتخب مصر بالثلاثية التاريخية مع حسن
رياضة محلية

أبو المعاطي زكي يكشف كواليس تتويج منتخب مصر بالثلاثية التاريخية مع حسن
للذكور والإناث| رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2026.. اعرف خطوات التسجيل
حوادث وقضايا

للذكور والإناث| رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2026.. اعرف خطوات التسجيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين للخطر
مصر تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة