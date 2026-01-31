إعلان

دنيا سمير غانم بإطلالة شتوية أنيقة تخطف الأنظار في ظهور مميز على "انستجرام"

كتب : معتز عباس

07:47 م 31/01/2026
شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت دنيا صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة شتوية مميزة وأنيقة.

والتقطت دنيا صورًا وهي ترتدي بالطو شتوي طويل، لتنال إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر كالعادة"، "وحشتينا يا دنيا"، "جميلة أوي يا قلبي"، "حلوة يا فنانة"، "تجنني"، "أجمل واحدة في الدنيا".

يُذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم تنافست على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "روكي الغلابة"، وهو من تأليف أحمد الجندي، ندى عزت، وكريم يوسف، وشاركها بطولة العمل محمد ممدوح، محمد ثروت، سلوى عثمان، ومحمد رضوان، ومن إخراج أحمد الجندي.

