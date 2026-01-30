هاني مهنا: شيرين عبدالوهاب متنفعش تكون مطربة.. وهذا رأيي في "جرح تاني"

كتب- أحمد العش:

كشف الموسيقار هاني مهنا، عن تفاصيل أول لقاء جمعه بالفنانة شيرين عبدالوهاب، وانطباعه الأول عن موهبتها ومسيرتها الفنية.



وأوضح "مهنا"، خلال استضافته في برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر، أنه عند لقائه شيرين للمرة الأولى قال لها: "أنتِ لا تليقين أن تكوني مطربة، والأفضل أن تكوني مغنية أغاني شعبية"، لافتًا إلى أنه لمس لديها قدرات فنية استثنائية وغير عادية، تؤهلها لأن تكون نجمة بارزة في مجال الأغنية الشعبية.

وأضاف الموسيقار أن أغنية "جرح تاني" شكّلت الانطلاقة الحقيقية لشيرين، مؤكدًا أنها حققت نجاحًا كبيرًا وكسرت كل التوقعات، لتبدأ بعدها مسيرتها الفنية الفعلية، مشيرًا إلى أن شيرين تتمتع بشخصية فنية قوية ساهمت في وصول أعمالها إلى شريحة واسعة من الجمهور.



