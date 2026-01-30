إعلان

هاني مهنا: شيرين عبدالوهاب متنفعش تكون مطربة.. وهذا رأيي في "جرح تاني"

كتب : مصراوي

11:18 م 30/01/2026

هاني مهنا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد العش:
كشف الموسيقار هاني مهنا، عن تفاصيل أول لقاء جمعه بالفنانة شيرين عبدالوهاب، وانطباعه الأول عن موهبتها ومسيرتها الفنية.

وأوضح "مهنا"، خلال استضافته في برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر، أنه عند لقائه شيرين للمرة الأولى قال لها: "أنتِ لا تليقين أن تكوني مطربة، والأفضل أن تكوني مغنية أغاني شعبية"، لافتًا إلى أنه لمس لديها قدرات فنية استثنائية وغير عادية، تؤهلها لأن تكون نجمة بارزة في مجال الأغنية الشعبية.
وأضاف الموسيقار أن أغنية "جرح تاني" شكّلت الانطلاقة الحقيقية لشيرين، مؤكدًا أنها حققت نجاحًا كبيرًا وكسرت كل التوقعات، لتبدأ بعدها مسيرتها الفنية الفعلية، مشيرًا إلى أن شيرين تتمتع بشخصية فنية قوية ساهمت في وصول أعمالها إلى شريحة واسعة من الجمهور.

اقرأ أيضًا:
أول تعليق من اتحاد المستأجرين على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

الخطأ عندنا.. توفيق عكاشة: الإمارات بتلعب سياسة صح – فيديو

هاني مهنا شيرين عبد الوهاب جرح تاني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مع تصاعد التوترات.. نشاط ملحوظ في المواقع النووية الإيرانية
شئون عربية و دولية

مع تصاعد التوترات.. نشاط ملحوظ في المواقع النووية الإيرانية
بعد أسبوع من استهداف "أمين شرطة".. أمن الفيوم ينهي أسطورة مسجل خطر مخدرات
أخبار المحافظات

بعد أسبوع من استهداف "أمين شرطة".. أمن الفيوم ينهي أسطورة مسجل خطر مخدرات

"حرب عالمية".. توفيق عكاشة يكشف توقعاته لشكل العالم في 2026 - (فيديو)
أخبار مصر

"حرب عالمية".. توفيق عكاشة يكشف توقعاته لشكل العالم في 2026 - (فيديو)
“استراحة محارب" 4 أبراج لديها هدنة من الضغوطات والمشكلات في فبراير
علاقات

“استراحة محارب" 4 أبراج لديها هدنة من الضغوطات والمشكلات في فبراير
الداخلية تضبط شبكة شركات وهمية تخصصت في النصب على المواطنين بالدقهلية
حوادث وقضايا

الداخلية تضبط شبكة شركات وهمية تخصصت في النصب على المواطنين بالدقهلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟