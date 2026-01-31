إعلان

فستان أسود ساحر".. هدى الإتربي تخطف الأنظار في حفل المتحدة لمسلسلات رمضان 2026

كتب : معتز عباس

05:14 م 31/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    هدى الاتربي في حفل المتحدة (3)
  • عرض 10 صورة
    هدى الاتربي في حفل المتحدة (2)
  • عرض 10 صورة
    الجميلة هدى الاتربي
  • عرض 10 صورة
    هدى الاتربي في حفل المتحدة (1)
  • عرض 10 صورة
    هدى الاتربي بفستان ساحر في حفل المتحدة
  • عرض 10 صورة
    الفنانة هدى الاتربي (2)
  • عرض 10 صورة
    الفنانة هدى الاتربي (1)
  • عرض 10 صورة
    اطلالة هدى الاتربي (3)
  • عرض 10 صورة
    اطلالة هدى الاتربي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة هدى الإتربي عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وشاركت هدى متابعيها صورًا من حضور حفل الشركة المتحدة للإعلان عن مسلسلات رمضان 2026.

ونشرت هدى صورا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "طاقة إيجابية وفخر كبير، سعيدة بوجودي في حفل الشركة المتحدة لخريطة دراما رمضان، والأجمل مشاركتي في مسلسلين هتستمتعوا بيهم جدً، مناعة، كلهم بيحبوا مودي، ودار الأوبرا الجديدة في العاصمة الإدارية كملت إحساس الفخر في اليوم ده".

وظهرت هدى بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود ساحر خطفت به أنظار المتابعين.

يذكر أن، هدى الإتربي تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "مناعة" ويشاركها البطولة أحمد خالد صالح، مها نصار، محمد علي رزق، ورياض الخولي، فكرة عباس أبو الحسن، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي.

اقرأ أيضا..
رمضان 2026.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل"علي كلاي" والعوضي يعلق

وفاة الفنان عبدالهادي بلخياط.. وسميرة سعيد تنعيه

بـ"فستان أبيض".. أحدث ظهور لـ ريهام حجاج والجمهور يعلق (صور)

هدى الإتربي انستجرام الشركة المتحدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين
حوادث وقضايا

النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين
مقترح برلماني بإعفاء هواتف المصريين بالخارج من الضرائب مقابل تحويل 5000
أخبار مصر

مقترح برلماني بإعفاء هواتف المصريين بالخارج من الضرائب مقابل تحويل 5000
من الكرسي المتحرك إلى البرلمان.. حكاية جهاد بطلة السباحة التي كسرت المستحيل
علاقات

من الكرسي المتحرك إلى البرلمان.. حكاية جهاد بطلة السباحة التي كسرت المستحيل
"ميزانيته 40 مليون دولار".. افتتاحية ضعيفة لفيلم "Melania" زوجة ترامب
أجنبي

"ميزانيته 40 مليون دولار".. افتتاحية ضعيفة لفيلم "Melania" زوجة ترامب
رمضان 2026.. 15 صورة لـ دينا الشربيني في كواليس "اتنين غيرنا"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. 15 صورة لـ دينا الشربيني في كواليس "اتنين غيرنا"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين للخطر
مصر تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة