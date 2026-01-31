بعد الهجوم عليه بسبب الإساءة للمصريين.. معلومات عن الفنان السوداني محمود

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة هدى الإتربي عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وشاركت هدى متابعيها صورًا من حضور حفل الشركة المتحدة للإعلان عن مسلسلات رمضان 2026.

ونشرت هدى صورا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "طاقة إيجابية وفخر كبير، سعيدة بوجودي في حفل الشركة المتحدة لخريطة دراما رمضان، والأجمل مشاركتي في مسلسلين هتستمتعوا بيهم جدً، مناعة، كلهم بيحبوا مودي، ودار الأوبرا الجديدة في العاصمة الإدارية كملت إحساس الفخر في اليوم ده".

وظهرت هدى بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود ساحر خطفت به أنظار المتابعين.

يذكر أن، هدى الإتربي تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "مناعة" ويشاركها البطولة أحمد خالد صالح، مها نصار، محمد علي رزق، ورياض الخولي، فكرة عباس أبو الحسن، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي.

