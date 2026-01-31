درة تخطف الأنظار بفستان أسود في حفل المتحدة لإطلاق مسلسلات رمضان.. صور

شاركت الفنانة درة متابعيها على السوشيال، صورًا من مشاركتها في احتفال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعرض مسلسلات رمضان 2026.

ونشرت درة مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة بالأسود، خطفت بها الأنظار.

أعمال درة السينمائية

تشارك درة في فيلم الست الذي يضم كوكبة من النجوم، أبرزهم يسرا، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، وضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصرى، فتحي عبد الوهاب، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وآخرين.

فيلم "الست لما"، من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوى، وإخراج خالد أبو غريب، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ومن المقرر الإعلان الأيام المقبلة عن موعد عرض الفيلم في السينمات.

اقرأ أيضا..

"وأنا معاك نفسي عمري ما يخلصش".. جلسة تصوير رومانسية تجمع يارا تامر ومسلم

المنتج حمادة إسماعيل ينشر صورة مع تركي آل الشيخ ويعلق: "حفل أسطوري وليلة عالمية لمجلة Ring"