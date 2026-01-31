إعلان

درة تخطف الأنظار بفستان أسود في حفل المتحدة لإطلاق مسلسلات رمضان.. صور

كتب : معتز عباس

10:28 م 31/01/2026
    الجميلة درة (1)
    الجميلة درة (2)
    درة بفستان اسود (1)
    درة في حفل المتحدة لمسلسلات رمضان 2026 (1)
    درة بفستان اسود (2)
    درة في حفل المتحدة لمسلسلات رمضان 2026 (2)

شاركت الفنانة درة متابعيها على السوشيال، صورًا من مشاركتها في احتفال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعرض مسلسلات رمضان 2026.

ونشرت درة مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة بالأسود، خطفت بها الأنظار.

أعمال درة السينمائية

تشارك درة في فيلم الست الذي يضم كوكبة من النجوم، أبرزهم يسرا، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، وضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصرى، فتحي عبد الوهاب، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وآخرين.

فيلم "الست لما"، من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوى، وإخراج خالد أبو غريب، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ومن المقرر الإعلان الأيام المقبلة عن موعد عرض الفيلم في السينمات.

مسلسلات رمضان 2026 الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية درة

