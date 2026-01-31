سوسن بدر تتصدر التريند لهذا السبب

كتب- هاني صابر:

تصدر إسم الفنانة سوسن بدر، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب تعرضها لأزمة صحية وكسر في قدمها.

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، كشفت في وقت سابق تفاصيل حالة سوسن بدر الصحية.

وأوضحت، أنها سوف تدخل غرفة العمليات مساء الخميس 29 يناير في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وأن حالتها الصحية جيدة ومستقرة.

واختتمت النقابة متمنية الشفاء العاجل للفنانة الكبيرة، ومؤكدة استمرارها في متابعة حالتها الصحية حتى تتعافى وتعود لممارسة نشاطها الفني.

جدير بالذكر أن سوسن بدر تشارك في السباق الرمضاني المُقبل ببطولة مسلسل "الست موناليزا" مع الفنانة مي عمر، تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي.