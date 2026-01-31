ماذا قالت راندا البحيري بعد إجراء داليا البحيري لعملية تجميل؟

علقت الفنانة راندا البحيري، على إجراء الفنانة داليا البحيري لعملية تجميل بالوجه.

ونشرت راندا، صور داليا قبل وبعد العملية ،عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "بسم الله ما شاء الله، الله أكبر.. ألف ألف مبروك العملية الناجحة جدا والحمد لله انها اختارت بعناية وخدت بالها من نفسها وربنا كبير والحمد لله انك بخير يا داليا".

وتابعت: "وأنا بجد بجد بخاف جدا جدا من العمليات دي ولكن أنا برضو مع حرية إن لو حد فعلا خلاص شايف إن فيه حاجة تعوقه عن أداء حياته الطبيعية أو مأثره في نفسيته فيقدر يعملها المهم يكون واخد احتياطاته كاملة".

وأضافت راندا: "ألف مبروك داليا ورجعتي أصغر من سنة اولى نصب كمان".

يذكر أن، آخر مشاركات داليا البحيري فيلم "أولاد حريم كريم" عام 2023 وشاركها البطولة مصطفى قمر، بسمة، علا غانم، وخالد سرحان، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.