فريدة سيف النصر تروج لمسلسل"روج أسود": "تحفة والكاست هايل"

روجت الفنانة فريدة سيف النصر، لمسلسل "روج أسود" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026 على شاشة قناة النهار.

وأعادت فريدة سيف النصر، نشر الإعلان التشويقي للمسلسل، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "مبروك للمؤلف الشاب العبقري، مؤلف حواديت الشانزليزيه.. الموهوب أيمن سليم وأنا أول واحده قرأت معظم كتاباته انتظروا روج أسود.. تحفة وكاست هائل.. مبروك يا أيمن ومبروك للنهار ناجح بإذن الله".

تدور أحداث المسلسل حول قصص حقيقية مختلفة من ملفات محكمة الأسرة المصرية منها ملف تجارة الأعضاء والجمع بين الأزواج و الخيانة الزوجية، والعمل مكون من 30 حلقة ويعرض بأحداث متصلة وليست منفصلة.

مسلسل "روج أسود" بطولة رانيا يوسف، لقاء الخميسي، داليا مصطفى، مي سليم، فرح الزاهد، مهند حسني، غادة طلعت ، كريم العمري ، أحمد فهيم، منة تيسير، محمد الدسوقي ، تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.