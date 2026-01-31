إعلان

فريدة سيف النصر تروج لمسلسل"روج أسود": "تحفة والكاست هايل"

كتب : هاني صابر

11:00 ص 31/01/2026

الفنانة فريدة سيف النصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

روجت الفنانة فريدة سيف النصر، لمسلسل "روج أسود" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026 على شاشة قناة النهار.

وأعادت فريدة سيف النصر، نشر الإعلان التشويقي للمسلسل، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "مبروك للمؤلف الشاب العبقري، مؤلف حواديت الشانزليزيه.. الموهوب أيمن سليم وأنا أول واحده قرأت معظم كتاباته انتظروا روج أسود.. تحفة وكاست هائل.. مبروك يا أيمن ومبروك للنهار ناجح بإذن الله".

تدور أحداث المسلسل حول قصص حقيقية مختلفة من ملفات محكمة الأسرة المصرية منها ملف تجارة الأعضاء والجمع بين الأزواج و الخيانة الزوجية، والعمل مكون من 30 حلقة ويعرض بأحداث متصلة وليست منفصلة.

مسلسل "روج أسود" بطولة رانيا يوسف، لقاء الخميسي، داليا مصطفى، مي سليم، فرح الزاهد، مهند حسني، غادة طلعت ، كريم العمري ، أحمد فهيم، منة تيسير، محمد الدسوقي ، تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

الفنانة فريدة سيف النصر مسلسل روج أسود فريدة سيف النصر بمسلسل روج أسود دراما رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دفاع ضحايا "مستريح السيارات": المتهم يعارض على أكثر من 50 حكمًا قضائيًا
حوادث وقضايا

دفاع ضحايا "مستريح السيارات": المتهم يعارض على أكثر من 50 حكمًا قضائيًا
نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس - رابط الاستعلام
مدارس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس - رابط الاستعلام

أبوالمعاطي زكي يكشف اللغز: هل حسن شحاتة اشتغل مع المنتخب بالشيوخ؟
مصراوى TV

أبوالمعاطي زكي يكشف اللغز: هل حسن شحاتة اشتغل مع المنتخب بالشيوخ؟
معارض كبرى ومنافذ.. "الزراعة" تعلن خريطة الاستعداد لشهر رمضان
أخبار مصر

معارض كبرى ومنافذ.. "الزراعة" تعلن خريطة الاستعداد لشهر رمضان
هادي رياض: "أتذكر هدف أبو تريكة.. وأبكي إذا خسر الأهلي بطولة"
رياضة محلية

هادي رياض: "أتذكر هدف أبو تريكة.. وأبكي إذا خسر الأهلي بطولة"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان